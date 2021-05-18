【本報訊】昨日網上流傳，聲稱國安處長蔡展鵬當日光顧的無牌按摩院是位於灣仔的「VIET SPA」，記者昨晚到場了解，發現招牌已用泡泡紙包裹住；色情網站「141」內的相關資料亦已被刪除。不過有網民表示，VIET SPA近期改名，本報根據新店的電話號碼致電了解，對方指她們仍有營業，更表明「500蚊一個鐘，揼骨同用手」。

越南女駐場 改名續營業

據悉，VIET SPA位於灣仔，技師主要以越南女子為主，出入需講暗號。記者上網搜尋有關資訊時，發現有關地址及電話等資料已被刪除，只剩客人對場內技師的評分、收費及服務等，其中更有人指按摩及手淫等服務收費800元一小時。

不過近日有網民表示，VIET SPA已改名，大部份技師亦已離職。記者致電新店手機號碼了解，未幾一名女子接聽，她不願透露姓名，聲稱按摩院位於譚臣道勝意大樓，隨即又稱「收凌晨1點，500蚊一個鐘，揼骨同用手」，又指「我唔喺公司，你到咗我再搵人開門畀你」。

現場所見，勝意大樓距離警總僅850米，一梯四伙，記者在其中一個單位外，見到一個寫有「VIET SPA」的招牌被泡泡紙包裹住，單位外則掛上另一間SPA的招牌，角落位置設閉路電視，大門又設有輕觸式密碼鎖，惟拍門查問時沒人應門。

有附近髮型屋職員表示，涉事按摩院已開業一至兩年，平日有不同客人出入，上月見過多名警員到場調查，其間帶走數名女子，之後甚少再見有人出入單位。