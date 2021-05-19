新民黨主席葉劉淑儀前排話要推姜濤返大陸，成功借MIRROR製造話題。今日葉劉又寫文捧MIRROR，左一句話MIRROR「絕不小眾」，右一句話「努力是有出路的」。之不過葉劉自己嘅支持者就唔多受落，甚至連ERROR都被拉埋落水。

葉劉喺佢自己Facebook同報章出文，標題係「港人渴望有自家偶像 MIRROR填補空缺」。佢分析咁多人成為「鏡粉」，一方面係四大天王（即係張學友、劉華德、黎明、郭富城）、陳奕迅同古巨基等都轉咗型做住家男人，香港娛樂圈又「真空已久」，所以「香港需要本土偶像」。

其次葉劉想話MIRROR眾人唔係冇料或者冇努力過，好似姜濤就努力減肥，隊長Lokman係跳舞出身，而AK就回應前排葉劉話要推MIRROR返大陸時「回答得體大方」。

總而言之，葉劉對MIRROR有讚無彈。可惜葉劉有葉劉讚，喺葉劉FB留言嘅人就唔係咁睇。有個相當多人like嘅留言係咁講：「什麼MIRROR ERROR祇得一個優點，就是年青，但質素很低呢！」果然年青就是罪。亦有人夾硬話MIRROR「反政府，又黃又黑」，甚至明明葉劉講緊MIRROR，但又有人貼出「梁粉」屈穎妍嘅文章狠批ERROR。睇嚟葉劉又順得哥情失嫂意喇。

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