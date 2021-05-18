【本報訊】政府去年徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作肺炎隔離營，逾千街坊遊行反對，其間有人以雜物堵路。三名涉案男女被控在公眾地方造成阻礙及襲警罪，經審訊後全被裁定罪成。辯方昨求情指，其中一名應屆文憑試考生為運動健將，但因牽涉本案致頭部嚴重受傷及患有創傷後遺症，影響表現。裁判官梁嘉琪判刑時，認為所有被告均無悔意，遑論真誠悔意，罰款及緩刑等刑罰不足以反映案件嚴重性，判女區議員助理監禁五星期、男文員入獄11星期，應屆文憑試考生則入更生中心。

運動健將男生頭部重創

三名被告為區議員助理陳惠欣（32歲）、文員陳曉陽（25歲）及應屆DSE考生李佳俊（19歲），控罪指他們去年2月2日在荔枝角道聚集致交通受阻。除了陳曉陽承認堵路罪，其餘二人均不認罪。陳曉陽及李另分別否認襲擊警司陳子良及警員高恩祺。

辯方求情指，三名被告的報告內容正面。陳惠欣現時任職沙田區議員助理，為家庭經濟支柱，她與丈夫自2018年起分隔兩地，但關係融洽。辯方又透露，陳惠欣牽涉另一宗示威案，早前被定罪，下月判刑。辯方又指，陳曉陽對本案有悔意，當時只是一時衝動才將垃圾桶推出馬路，其後被警員拘捕時失去理智，才會施襲，而他的堵路行為沒造成危險，望判罰款。

至於李佳俊，辯方求情指他在校表現優秀，是運動健將，惟本案導致他的頭部嚴重受傷，更患上創傷後遺症，需要服藥。李的創傷影響其運動表現，對他衝擊甚大。辯方指李當時得悉當局會在住所附近設隔離營，故此感憂慮，無可厚非。其後李向法庭申請保釋等候上訴獲批。

案件編號：KCCC1687/20