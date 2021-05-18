【本報訊】港版國安法立法近一年，新聞自由逐步被蠶食，近日更傳政府或取締《蘋果日報》。灣仔「真黃報紙檔」檔主貞姐無懼時局，檔口依舊貼滿文宣及闢出一角變身連儂牆，指市民連日掃清《蘋果》，她寄語艱難時刻要勇敢發聲，「我哋一定會贏，只係時間問題。」

貞姐在灣仔開報攤10多年，指《蘋果》銷量是其攤檔榜首，特別去年壹傳媒創辦人黎智英被捕時，一日賣出500多份，如今銷量仍維持每日70多份，不乏跨區支持者。

引入政治書 仍設連儂牆

日前《台蘋》停刊，近日屢傳《蘋果》會被取締，惟貞姐滿有信心，又稱「唔好減我紙呀，呢兩日得60幾份，我又唔夠，搞到我要去同行家拎，但行家都賣晒。」

她指反修例期間一直支持手足及《蘋果》，自去年7月（即港版國安法生效起），眼見不少藍絲變黃絲，她認為是時候表態，即使檔口不大，也特地闢出一角變身連儂牆，還引入一些政治刊物，以表達政權的不公：「香港始終係一個自由社會，可以發聲嘅，點解唔發聲呢？」對於在港版國安法，有機會被視為煽動或分裂國家，貞姐亦無懼，「見步行步囉，唔畀黐咪用白色memo紙遮住囉」，更聲言「不會放棄，《蘋果》加油」。

記者在報攤採訪時巧遇灣仔街坊「阿草爸」，他以往多次自製畫作貼在報攤，也是《蘋果》忠實支持者，「我支持《蘋果》，係因為佢仲肯講事實、講真相。呢個係要勇氣，亦都要代價，係唔容易」。他寄語勞苦大眾一齊捱、一齊撐，「《蘋果日報》都唔係孤單。」

對於《蘋果》有被取締可能，阿草爸感到無奈與可惜，認為當權者用盡方法打壓異己，「佢係取締香港，唔係取締《蘋果》蘋果呀！唔畀你紀念、唔畀你有歷史」，又指「所謂執法、法治，係無依據、無理據，無公義可言。」

他認為升斗市民能力有限，只能透過文字圖畫宣洩。昨天他帶來自家墨寶，寫了三個以鹿和馬字併合而成的字，諷刺政府指鹿為馬，「到底個政府用邊一種指鹿為馬嘅方式呢？總之係製造出一種冇人知嘅概念，同個政權方向唔同，就自不然會被打壓、制裁、剝削，咩都會齊。」