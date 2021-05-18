【本報訊】男警調查櫃員機失竊案時，涉在調查報告訛稱事主不願錄取口供，偽冒上司簽名，令警方一度結案。男警昨自辯時細數調到刑事調查隊後要超時工作，不堪壓力，上司分配工作又不公，故申請調組。但他聲言今次事件因同袍留下字條，說有女子已獲銀行退款，拒絕再錄口供，令他誤以為是事主，只怪自己不夠謹慎致電確認，否則「就唔會發生咁多事」。

指上司分工不公

被告歐陽燊（28歲）昨被裁定三項偽造文件及一項瀆職罪表證成立，他自辯稱2011年加入警隊，2016年調往刑事調查隊，他與同袍關係一般。他在庭上點名沙展53349分工不公，警員45064「成日唔做嘢」，沙展卻將45064工作「畀晒我」。及後他申請調回巡邏小隊獲批。惟他又稱案發時為事業鋪路，通過晉升警長的筆試，2017年2月負責調查涉案櫃員機盜竊案，自言用心查案以博取表現，翻看銀行閉路電視片段後有百分百信心拘捕疑犯。

他聲稱同年4月，案件主管助理留下字條，謂有女子致電稱已獲銀行退款，惟拒到警署錄口供，字條上沒提及案件編號。被告稱當時只調查一宗櫃員機失竊案，故以為來電者就是該案事主，遂輸入有關資料至調查報告，跟着丟掉字條，沒致電事主確認。

被告稱以為獲總督察授權他終止調查程序，遂於同年5月草擬文件讓主管簽署，強調其他同袍必會接觸文件，自言沒動機冒簽。案件下周四結案陳詞。

案件編號：ESCC253/20