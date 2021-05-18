【創作自由】新常態下的香港，不止人人口罩掩口，還有無數紅線勒住喉嚨，連藝文界亦不例外。過去不沾渾水的本土藝術家黃澤雄偏偏臨老入花叢，在新一批油畫作品中，將自己化身為777、689，登上鹹書封面。他又把名畫變成香港各份報紙頭版，令清一色的傳媒更清一色。他以作品示範，如何在新香港繼續畫下去：「可能嗰條紅線根本唔存在，你幫自己畫咗好多條紅線先，咁你仲點樣去創作呢？」

記者︰關冠麒

Art Central明日揭幕，黃澤雄參展的一系列新作品始創於2019年初，風雨還未飄搖之時。最初黃澤雄只想以自嘲角度，醜化自己，扮演不同名人，現身鹹書，但社會劇變對他的創作起了重要影響。

「唔需要閃閃縮縮，《龍虎豹》咪《龍虎豹》囉，冇咩問題呀。」

他繪畫一幅幅鹹書自畫像時，想到一個兒時回憶。「我記得細細個嗰陣，見到啲叔叔買《龍虎豹》，好鬼祟。去到報紙檔買本《龍虎豹》，然後買張報紙夾住就攞走。」黃澤雄鹹書的封面故事，由甘地、希特拉、草間彌生，慢慢演變成林鄭月娥、梁振英等更貼近香港的人，全部由他赤裸上身。他反問，睇鹹書乃人之常情，何來禁忌？「好似喺呢個地方，呢啲嘢唔見得光，我希望可以好公開咁掛出嚟畀人欣賞，唔需要閃閃縮縮，《龍虎豹》咪《龍虎豹》囉，冇咩問題呀。」

用來包鹹書的報紙，亦成為黃澤雄創作題材。他用畫筆將香港左中右報章的頭版複製在油畫布上，但內容不再是新聞，而是古今中外的名畫：畢加索、亨利盧梭、馬諦斯、八大山人、石濤的畫作，統統變成頭條，香港從此「天天都是好日子」。「如果你攤開張報紙，好似睇緊張名畫咁，內容已經唔係咁重要，公信力去咗邊呢？」

由《龍虎豹》到報紙，作品極具諷刺意味。但其實黃澤雄過去的畫作，一直與政治大纜扯唔埋。回歸初期，他曾有十年時間埋頭繪畫一比一地鐵紙皮石油畫，將少人留意的香港特色，一格一格轉化成藝術，每幅最少畫半年。他笑說：「嗰陣平平安安、無驚無險，可以日日閂埋門畫格仔，唔去思考問題。」

「我最多唔展……但我可以畫㗎嘛。我哋畫畫佬好卑微，有幅爛鬼畫布，兩支顏料，我哋就畫得到。」

前年，面對社會動盪，原本政治冷感的黃澤雄也難以繼續附庸風雅，想將心中的千言萬語透過作品表達出來。但今天白色恐怖淹沒全港，難道他不怕畫作觸及紅線？「我覺得唔應該諗呢樣嘢先。如果你諗呢樣嘢，你唔好做創作囉，你做嚟做咩啫？」他以M+艾未未事件為例，所謂紅線只是一批人隨便噏，並非真的犯法，創作紅線並不存在。

黃澤雄認為，即使展覽方將來面對壓力，要將他的畫收起，他亦沒有恐懼，因藝術家的表達自由無人能剝奪：「我最多唔展……但我可以畫㗎嘛。我哋畫畫佬好卑微，有幅爛鬼畫布，兩支顏料，我哋就畫得到。」作品至今未被DQ，不過Art Central的預約已經全滿，有興趣的港人可在網上欣賞（https://www.artsy.net/fair/art-central-2021）。