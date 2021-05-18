【本報訊】市民前年12月在中環愛丁堡廣場集會關注西藏和維吾爾族人權問題，其間有防暴警追捕拆下國旗的示威者時引起衝突。無業青年在警員制服另外兩人時，撲向一名看守疑犯的警長，把警長撞開，警長膝蓋擦傷及手腕疼痛。青年昨承認暴動及襲警兩罪，區域法院法官李俊文同意本案暴動情況較輕微，不涉掟磚或汽油彈，被告事後亦主動找社工傾談，加強守法意識，展現積極態度，略作減刑後判囚28個月。

官指態度積極略作減刑

被告梁嘉偉（22歲）承認前年12月22日在香港大會堂低座外與他人參與暴動，及襲擊執行職務的警長58747。控方案情指集會獲警方發出不反對通知書，防暴警接報有人拆國旗而到場，遭示威者包圍辱罵，有人投擲水樽及硬物。一名踢警員背部的男子被制服，但有人拉扯該男子的背囊，令他成功逃脫。未幾該名協助踢警男的示威者遭制服地上，被告與其他示威者則繼續衝擊。當時警長在看守協助踢警男的示威者，期間遭被告撲跌。

控方播放新聞片段，顯示曾有警員擎槍示警，但遭同袍按下舉槍的手。

辯方求情指被告案發後主動找社工輔導，接受過18次面談，望法庭考慮本案不涉汽油彈或大型堵路，集會本身有不反對通知書，被告並無預謀或計劃參加暴動，亦無證據顯示他有帶領角色或使用武器。此外，案中受傷警員傷勢不重。

李官接納本案暴動屬較輕微類別，規模較小，只涉約50人，涉及被告的激烈衝突少於一分鐘，示威者主要投擲空的膠樽，沒有汽油彈及磚塊等。案件在星期日發生，對公眾及交通滋擾較小。

不過，被告另涉襲警罪，襲警目的是協助其他示威者逃走，須作加刑。李官考慮被告年輕及無案底，今次一時衝動犯案，事後不單獲家人支持，更主動尋求外展社工協助，態度積極，除認罪刑期折扣外再額外減刑，就暴動罪判監28個月，襲警判監2個月，因兩罪罪責有重叠之處，刑罰同期執行。

案件編號：DCCC665、667/20