一連五日舉行的長洲太平清醮今年再度因疫情取消搶包山及飄色巡遊等重頭戲傳統活動。今日（19日）踏入第4天，以往人流最旺的佛誕日公眾假期，今年則未有「逼爆」，人流比同樣有疫情的去年更差，北帝廟及食店密集的家樂徑一帶，亦鮮有市民拜隊購物或拜神。有平安包店指，今年人流明顯大減，生意因此至少下跌3成，更有渡假屋負責人表示今日「一個客都冇」；但有專程到場大手購入平安包的市民笑言「少人啲好！唔使咁迫」，亦較不會有疫情問題。

今早天氣晴空萬里，早上在中環5號碼頭毋須排隊便可上船，船上有大量座位未有坐滿，抵長洲下船後熙來攘往的景象更不復見，附近食肆沒有市民排隊，北帝廟則香火不絕，但人流亦比往年大減。新渡輪宣佈，今早8時至12時，中環往長洲的航線僅接載3,800名乘客，比去年同期減少約3成。人流雖少，但不時有警員在街道巡邏，警務處助理署長莊定賢亦有到場視察，其間未知是否天氣太熱，與同袍聊天時一度「除罩」。

平安包老字號「逆市」排長龍 惟生意仍跌3成

「逆市」大排長龍的平安包老字號「郭錦記餅店」，其餅店業務發展總監Martin指，今年人流比往年少很多，生意亦較去年差，比未有疫情時至少跌3成。但他指，早已預期市道會較差，故今年選擇「主動出擊」，因應疫情推出以健康、新鮮、地道為主題，以植物奶製作的平安包，並寄賣在百貨公司，「銷售都唔差，但都賺唔到，幫補到約10%」。對於今年第二度取消傳統活動，他表示作為長洲原居民感到非常可惜，「每一年都有參與，每次主題都好新，好有參與感」。

新鴻運渡假屋負責人叢太指，今年太平清醮生意比去年更差，至少減少1成生意，今日佛誕日更完全沒有人訂房，嘆「冇辦法，逆來順受囉，唔通去搶啊？」。她又指，今日人流明顯大減，比往年約少2成，認為「啲人入嚟行吓、裝吓香、買吓包就走」。

遊客開心「唔使迫」

滿載而歸的遊客陳先生，今日專程到場購買15盒平安包，「買個意頭呀嘛！年年都買，自己食同送畀屋企人，保平安」，又指自己有做好防疫措施，亦早到早離開長洲，故並不擔心有疫情問題。他認為，今日人流比以往少很多，早上船次至少少一半乘客，但笑言「少人啲好啲！唔使咁迫呀嘛」。對於部份傳統活動因疫情取消，陳表示感到少許失望，因自己以往每年都會觀看搶包山，「幾好嘅競技項目，又好刺激」。

與父母到長洲探望爺爺的小朋友Rocky，目標是買平安包送給家人，表示並不擔心天氣太熱，「夜晚都可以涼冷氣」。他續指，買平安包後邊會「打吓機」及拜神，又認為今年人流沒有減少，自己會「食吓嘢」及參加其他節目。

遊客Chris和女友Rainy今日結伴到長洲遊玩，原本並不知道適逢太平清礁，「見紅日入咗嚟玩，入到嚟先知」，但亦打算應節購買平安包。Chris認為，今日人流比平日假期人流更少，「以前睇新聞都人山人海，而加少咗6、7成人」，又坦言飄色、搶包山等活動取消，難以在島上感受到節日氣氛。

神功戲滿座 怕犯限聚令包山縮水

至中午時分一場過雲雨後，島上人潮稍有增多，而今年復辦的神功戲，今日下午起戲棚內亦高朋滿座，吸引不少市民在場外圍觀。因應疫情，市民進入戲棚觀賞大戲前，須使用安心出行或填寫個人資料，以及量體溫並使用酒精搓手液搓手。

長洲太平清醮值理會主席翁志明說，今年太平清醮比去年人流多，料與復辦神功戲有關，而神功戲共設有7場，大部份觀賞市民均為長者，他們大多選擇填寫資料，而非使用安心出行。惟翁指，雖然人流比往年更多，而仍比舉辦飄色及搶包山活動時少6至7成。今年3座包山由15.5米大幅縮水至4.6米，翁志明解釋指，大包山需動用過百人拉起，變相或違反限聚令，故以小型包山代替。

至於以往擠滿泳客的長洲東灣泳灘，今午亦未如以往多人，但亦吸引不少市民到場曬太陽及嬉水。

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