【本報訊】雖然O記調查後聲稱蔡展鵬在今次事件中無涉及任何不法行為，但身為警務人員光顧不法及色情場所已影響警隊及公務員聲譽，即使律政司認為無足夠證據證明蔡涉及刑事罪行，公務員事務局亦會啟動紀律調查及研訊。消息人士說：「蔡展鵬屬憲位級人員，按照規定，紀律聆訊係由公務員事務局負責，而唔係警隊處理。」

「搵唔到閒職安置佢」

消息指，蔡正休假受查，至今仍未請辭，「相信佢仲有排放假」，但由於事件已被廣泛關注，警隊內部料他很難繼續在警隊工作，「佢身為國安處長，應該知道唔可以去呢啲色情場所，如果佢可以冇事繼續留喺度，成為壞榜樣，仲有紀律可言？就算佢留喺度，都唔會有得再升，亦唔可以留喺國安處，話晒佢係高級助理警務處長，警隊亦搵唔到有乜閒職安置佢」。

有熟悉紀律聆訊的資深警務人員指出，蔡展鵬會否請辭，關鍵因素之一是退休金，「未啟動紀律聆訊前遞信辭職，就可保住份退休金；如果紀律聆訊展開咗，就算中途辭職，聆訊都會繼續，如果判決成立，有可能被公務員事務局扣減退休金，所以以往唔少人都會趁紀律聆訊未展開前自動辭職」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，就蔡展鵬個案，警方公佈資料不多，難評論事件會否涉及紀律聆訊。一般而言，若公務員涉及不當行為損害政府聲譽，例如有公務員被發現在上班時間在辦公室電腦瀏覽色情網站，便須面對紀律聆訊。

據他記憶，甚少有公務員因紀律聆訊而被解僱，較嚴重個案通常都是迫令退休。被迫令退休的公務員等到法定年齡時仍可領取其退休金，但金額按其被迫令退休時的薪酬計算。因此若被紀律聆訊的公務員年紀較輕，其退休金損失會很大，但若已接近退休年齡，損失會較少。