【本報訊】馬英九執政時期港台關係和合作越趨緊密，雙方取得共識，香港經濟貿易文化辦事處2011年12月成立，翌年5月掛牌，時任財政司長曾俊華曾赴台出席掛牌儀式。然而，隨民進黨執政，兩岸關係惡化，港台關係隨之倒退，駐台北經貿辦第二任主任鄭偉源在2018年任期屆滿後，港府一直沒提出候任人選。

促進兩地經貿文化交流

2009年起，港台高官開始有官方交流，象徵港台關係升溫。2010年4月初，兩地分別成立「港台經濟文化合作協進會」及「台港經濟文化合作策進會」，作為半官方洽談機構。2011年7月15日起，「中華旅行社」率先改名為「台北經濟文化辦事處」，顯示台灣在港的主體性有所提升。

香港與澳門均在台設立經貿辦，香港經貿辦角色與駐內地經貿辦相似，主要職責是促進港台經貿、投資及文化交流等，在可行範圍內為在台港人提供服務，以及按需要協助處理台灣居民到港入境申請相關事宜。辦事處職員會與台灣當局相關業務主管部門聯繫磋商，提升港台交流。

經貿文辦先後有三名主任，梁志仁、鄭偉源及現任的朱浩（代理）。其他經貿文辦主任為首長級乙級政務官（D3）政務官，但經貿文辦自啟用以來，頭兩任首長的首長級乙一級政務官（D4），較其他經貿辦主任高一級。惟港府自2018年起鄭偉源離職，一直未派人接任，僅由朱浩擔任代理主任。