食物及衞生局局長陳肇始昨交代修訂《醫生註冊條例》草案，符合4條件可在港免試執業，包括是香港永久性居民；持有由非本地醫學院頒授獲承認的醫學資格；在本港公營機構註冊，並取得專科資格後工作至少5年等。陳肇始今早再在電台節目講解草案，被問到有意見擔心海外港人醫生會與本地培訓醫生競爭專科培訓名額，陳指本地部份專科較受歡迎，名額不足需時等待培訓，但亦有部份專科較少人選擇，一直有空缺，故希望吸納更多非本地醫生到相關專科。

陳肇始表示，在英國、澳洲有數以百計的港人留學生讀醫，相信當中不少人都希望回流本港，而正在執業的人數亦有數以千計，希望修例後對他們有一定吸引力。她強調引入海外港人醫生只是其中一個解決公營醫療系統問題的方案，政府會繼續增加本地醫科生學額、醫管局亦有挽留人手方案、發展公私營協作計劃等。

政府將新設立「特別註冊委員會」，制定認可醫學資格名單的，被批評是憑空僭建，架空醫務委員會。陳肇始指，委員會組成已「深思熟慮」，成員已包含僱主（衞生署代表）、醫專、醫委會等醫學界代表等，委員會內亦有醫委會主席，若醫委會委員有意見，可以透過醫委會主席反映。對於委員會「零民選」成份，沒有病人組織或前線醫生代表，陳則認為在特首委任的4名成員中有空間可容納業外委員，盡量平衡不同聲音。

陳續說，海外港人醫生懂廣東話及英文屬基本要求，相信僱主一般都有相關要求，而具體的醫學資格名單由特別註冊委員會決定。

陳沛然：無可能再可拉布拖死草案 政府「做乜都得」

醫學界立法會議員陳沛然則指，醫學界正專心及忙於抗疫，政府在此時推動修例，相信除政治外無其他原因，業界亦要「分心」處理。他說政府並無游說過醫學界，相信亦無打算游說，他亦無可能如前任醫學界議員梁家騮「拖死」醫委會改革草案一樣「拉布」，直言在目前政治環境下，政府「做乜都得」。

對於政府重申引入海外醫生並非新事物，當年從英聯邦國家接受培訓的醫生，亦可免試在本港執業，但陳沛然說，回歸前醫生的專業資格在英聯邦下有「互認」安排，亦有院校認證考核，但政府的修例只能單方面接受培訓的院校資格，當局無法進行任何水平考核。他估計，特別註冊委員會認可的醫學院名單，必定包括內地院校。

馬仲儀：執業試是考核醫生最好方式

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦批評，「特別註冊委員會」無具體篩選準則，醫委會代表亦由特首委任，欠缺前線醫生等各層面聲音。她直指醫委會本身已經有一半成員由特首委任，即使由醫委會互選成員加入特別註冊委員會，相信特首委任的醫委會委員，仍然有一定勝算。

她指目前未有篩選名單的準則，自己亦曾接觸部份非本地醫生，雖然懂得英語，但只限於書面溝通，重申執業試是考核醫生是否適合在本地執業的最好方式。

病人組織稱打開醫學界保護主義 執着語文水平如「何不食肉糜」

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌則認為，今次修例打開了部份醫學界「保護主義」的門檻，但只算「小開」，未算「中門大開」。他強調要解決公立醫院輪候時間長的問題，一定要增加醫生人手，又說過去有病人在急症室等待服務等到去世、肺癌病人排隊等手術亦要數個月時間，認為當海外醫生畢業的醫學院已獲得認可，亦已在海外作醫生註冊之下，仍然要執著細節，例如醫生中文或英文水平，有一種「何不食肉糜」的感覺。

彭又說修例建議下的「綑綁期」要平衡對海外醫生的吸引力，海外非專科醫生需要經6年專科培訓，再加要5年在本地公營醫療機構工作，綑綁期太長，對海外醫生可能欠缺吸引力。

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