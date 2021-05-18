60年代出生的本土畫家黃澤雄原本在港讀設計，後來因成本考慮，放棄到西方國家進修，在80年代「逆潮流」往北京中央美術學院主修油畫。那時正值中國最自由的時期，「你鍾意講吓毛澤東又得，鄧小平又得，邊個都得，你搵邊個開玩笑都得」。1989年北京學運爆發，他亦到過人頭湧湧的天安門，但當時他的心態只算是旁觀者，六四前已乘港龍包機回港。

社會動盪 見證青年創意

到解放軍開槍，全國一片肅殺氣氛，但黃澤雄不少同學並沒有放棄政治題材的創作，包括今天的「中國當代藝術四大天王」之一方力鈞。不過黃澤雄始終沒有涉足這方面，「香港人一直都對政治都好鬼死冷感」。他的作品一直主要關於香港的日常，街道風景、地鐵站的角落。

直至2019年，他才發覺自己血仍未冷：「一百萬、二百萬人上街，唔好話，我連自己都嚇咗一跳啦。你唔覺得香港人會有咁嘅反應，無奈真係有咁嘅反應。老百姓覺得真係要行出嚟。到發生先知，自己係會有感覺。」

近年黃澤雄除了繼續創作，亦將自己的工廈單位以特惠價租給香港年輕藝術家、策展人，讓他們可以共冶一爐，一同創作。雖然面對社會動盪、疫潮以及高壓統治，但他見證這兩年反而是年輕人創作的黃金時期，「風平浪靜時，覺得都唔知講咩好。突然打個八號風球，哇，好似有嘢寫喎……佢哋會好直接通過作品表達出嚟。」