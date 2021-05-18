【本報訊】警隊國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩院事件，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）昨指完成初步調查，承認查牌行動中，發現蔡身處一間涉賣淫無牌按摩院，五度強調「未有發現蔡展鵬涉及不道德或違法行為」，惟已交由律政司待進一步指示。對於事件細節，包括蔡是否涉事骨場熟客、當時他在做甚麼等問題，警方未有正面回應。民主黨主席羅健熙質疑，警方高層在「邪骨場揼正骨」行徑令人難以置信，認為警方要開誠布公，公開更多事件細節。

此宗涉及警隊國安處高層的醜聞上周三爆出，警務處長鄧炳強當日在警察總部外見記者，指O記正調查警務處高級助理處長兼國安處長蔡展鵬是否涉及不當行為，蔡正休假受查，未收到蔡的辭職消息，強調不影響國安處工作。事隔不足一星期，O記即公佈完成初步調查。

O記稱交律政司作進一步指示

O記總警司黃維昨傍晚見記者，他指案件涉及3月下旬一宗巡查行動，警方在灣仔區一間無牌按摩院發現有人涉嫌經營色情場所，之後拘捕六名持香港身份證女子，其間在場內發現蔡展鵬。經初步調查，暫時未有發現蔡涉及不道德或違規行為，已交由律政司作進一步指示，蔡仍在休假。

被問及案件3月下旬發生，為何至5月才交代事件，黃維解釋，因整過調查過程是多角度、全方位、不放過任何細節，因此需更多時間調查，未作詳細調查前，警方不適宜披露案件，因有可能影響調查進度。他又表示，蔡在場所內雖被發現，但警方未作出任何拘捕，「因為喺香港法例上，光顧無牌按摩場所係無違反香港法例」。

今次事件涉及警隊高層，在場記者一再追問細節，包括蔡是否該按摩院熟客，曾光顧多少次，黃維沒有正面回應，不斷表示「呢個係調查細節」， 又重申「純粹係喺無牌按摩場所接受服務，係無觸犯任何法例」。面對記者窮追猛打，黃更先後五度回應未有發現蔡涉不道德、違法或違規行為。

有記者提及骨場位於警總附近，更據悉提供越南女賣淫，而蔡非第一次光顧，當時他在現場究竟做甚麼，以及該場所是否涉警務人員包庇，且該次巡查是否廉政公署轉介個案時。黃未有確認是否有越南女賣淫，僅強調在按摩院被捕的六名女性均有香港身份證，又以「光顧幾多次是調查範圍之一，細節不便透露」。

警方發言人其後向立場新聞澄清，黃維所指是，初步未有發現他涉及「違法」及「不道德行為」。至於有否涉及違規，會按一貫程序，安排紀律調查，就相關人員有否違規作出跟進。

羅健熙：邪骨場揼正骨難以置信

民主黨主席羅健熙質疑，警方選擇性公開事件，難以令人信服。他直言「邪骨場揼正骨」行徑令人難以置信，事件令人感覺按摩院有賣淫活動，但就與蔡展鵬無關，予人感覺疑點重重，「既然蔡展鵬係正人君子，事件亦不涉及國安這類敏感資料，點解唔可以真正開誠布公咁，公開成件事細節」。他又質疑警方現時做法是自己人查自己人，難免予人警警相衞的感覺。