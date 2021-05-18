【本報訊】疫情影響港府收緊入境限制，有犯罪集團大規模安排內地性工作者偷渡來港賣淫。警方聯同入境處及內地執法部門，本月中打擊一個跨境人蛇集團及其有聯繫的賣淫集團，同時搗破一個本地最大的賣淫資訊網站，揭發集團主腦曾因經營賣淫網站被捕，仍在獄中，相信他遙距操控賣淫網站，將網站翻生，甚至將賣淫資訊增設手機平台。據知，被搗破賣淫網站是「go141.com」，警方已再拘捕仍在服刑的55歲姓陳主腦。

警方在連串掃黃行動中拘捕118人。針對本港賣淫活動，警方去年展開代號「湖影行動」，調查一個本地最大賣淫資訊網站，該網站具三合會背景的色情犯罪集團，為本地其他賣淫集團提供網上平台宣傳色情服務，包括上載妓女相片、地址、電話及客戶評語等。

凍結250萬元得益

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉指，該集團曾於2013年被警方搗破，網站一度停運，集團主腦及骨幹成員亦因依靠他人賣淫維生，及以傀儡戶口清洗黑錢被定罪入獄，但警方早前發現有一個類似的新網站出現，更與科技公司合作推出網站，增設新功能，改以手機平台吸引顧客。據知涉事網站為「go141.com」。

翻查資料，警方2013年搗破「sex141.com」，集團主腦陳豹智仍然在囚。伍續指經調查後，相信新興賣淫網站，仍由被捕的主腦在獄中操控運作，該集團現停用傀儡戶口收費方式，改派「收費員」向賣淫集團以現金收取廣告費，最低消費為七天700港元，付費者會收到密碼，經集團自行研發的手機應用程式，可上載性工作者資訊大賣廣告，收費員之後會將現金交到集團高層成員營運的正當業務公司存放，避開警方追查。

警方前日共搜查18個地方，包括集團成員住所、公司及兩個懷疑網站支援中心，拘捕12名男子，據知包括前sex141.com集團主腦陳豹智。警方在其中一名被捕成員的公屋單位，起出夾萬內超過100萬元現金、大量手機及該賣淫網站宣傳卡片，並凍結集團約250萬元懷疑犯罪得益。

來港妓女無接受檢疫

調查賣淫活動期間，警方留意到疫情下非法來港從事賣淫人數有上升趨勢，繼而追查到一個跨境人蛇集團及其有聯繫的賣淫集團，於本月8日部署名為「駕雲行動」的拘捕行動，針對該人蛇集團及三個本地賣淫集團，共拘捕43人。

除上述兩個拘捕行動，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指，於上周四至周日，警方亦展開大規模的掃黃行動，搜查私人住宅單位和酒店房間共558次，拘捕63人，包括4男59女，年齡介乎19至61歲，當中有六名持雙程證以及22名非法入境的性工作者。何稱，在三個大型掃黃行動中，有35名為非法入境的性工作者，全部均無接受新冠肺炎的強制檢疫或檢測，直言因此提高了傳播病毒的風險，為香港防疫工作帶來重大隱患。