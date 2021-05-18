【本報訊】沙田區議員陳運通辦事處，昨遭國安處人員上門拍照及問話，陳中午接獲國安警電話，要求他到田心警署協助調查。陳在警署協助調查三小時，被問及2月借出辦事處予「光城者」舉行記者會原因，以及兩者之間的關係。陳離開警署時表示不擔心受牽連。

到警署助查三小時

陳運通昨於facebook專頁發帖指「聽審期間收到助理通知，國安到咗office影相同問話」。他指聽審後接到國安處電話，警方聲稱有報章拍攝2月光城者記者會，環境與其辦事處脗合，懷疑他與光城者事件有關，要求他下午2時到田心警署助查。

昨午近2時，陳到達警署，稱早上在九龍城裁判法院聽審，約11時半收到助理通知，有四名國安處人員到其區議員辦事處，出示搜查令後在寫字樓內拍照，要求議員助理交出閉路電視紀錄，又問助理陳有否出席2月份光城者一個記者會，人員未有撿走任何物件，逗留十多分鐘後離開。陳稱光城者曾在其辦事處舉行記者會，翌日有左報指他是幕後主腦。

陳在田心警署逗留三小時後離開，指警方要求協助調查，並非拘捕，內容主要問他為何借出辦事處予光城者舉行記者會，以及兩者之間的關係。警方未有預約他下一次助查時間，他不擔心會被牽連，「我哋方便街坊都會租個辦事處畀佢哋」。

四名學生涉本月5日潛入將軍澳保良局羅氏基金中學爆竊，當場被捕。警方調查發現部份被捕人士是光城者成員，國安處翌日於其住所搜出「香港獨立」標語，以涉干犯顛覆國家政權罪，拘捕四男一女，案件押至7月2日再訊，被捕人獲准保釋。