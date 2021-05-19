因前年10.1遊行案被還柙的社民連吳文遠，據報精神很好，他呼籲外界「唔好灰心，保持希望」外，更希望外界關注國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院事件。

吳文遠社交網站專頁今日發文，指正被還柙在荔枝角收押所的吳「精神好好，狀態好過丙朗咁話。」吳更打趣指，自己與因為8.18、8.31兩場未經批准集會被判監14個月的支聯會主席李卓人，本為美孚新邨街坊，如今又在荔枝角收押所成為鄰居，「大家都有傾談，上至天下，下知地理，無所不談」。

雖然多名社民連成員，包括梁國雄、岑子杰、陳皓桓都已身陷囹圄，但吳文遠指未有機會與他們碰面，又估計稍後社民連主席黃浩銘、曾健成很大機會入獄，「到時大家真係可以喺監倉開會。」

吳又提到，他點算民主黨有多少前主席、副主席在囚或被還押時「越數就越感到悲哀」，反問「到底要一個點樣嘅社會先至會令所有對社會有貢獻嘅人同、有抱負的年青人都困晒喺監獄，而香港今日就正正處於呢個景況。」

不過吳文遠亦勉勵外界「唔好灰心，保持希望，外面嘅人更加要撐住」，同時冀外界繼續關注和跟進「展鵬事件」。

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