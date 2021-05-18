「蘋果日報慈善基金」早前為粦叔籌得的善款已不足，請善長繼續支持。

-----------------------------

精靈活潑的粦叔，雖現年已77歲，但因年輕一直是任職糧油推銷員，故訓練出好口才。但後來因超巿崛起，大小商店都可以直接向供應商取貨，糧油推銷這行漸漸式微，粦叔工作至60歲便退休。

才退休幾年，他於2011年底便被醫生發現他的肺部有一粒黑點，確診第一期肺癌，立即動手術切除癌細胞，幸運是至今沒復發。但可惜是在同一時間粦叔亦確診患上濕性老年黃斑性病變，於2016年時「蘋果日報慈善基金」已將籌得的善款全數用於資助了粦叔接受了三針自費藥治療，可惜近年病情惡化，視力再度變差，現時他的左眼視力接近失明，右眼有約八成視力，視物有重影，故醫生近月再建議他需在右眼再接受眼內注射「愛亮眼」治療，這屬病人的自費項目，每次注射費用約為$9,000，是次療程需注射3次自費藥針，並有可能需在日後再接受以上治療。

由於現時他的左眼已失明，外出覆診時需要再加倍小心，慎防跌倒及避免發生交通意外，故平日減少外出。因看報紙看不清，看電視又出現重影，故他改聽收音機為樂，以聽新馬師曾的粵曲解悶。他非常珍惜最後的八成視力。

粦叔已退休十多年，現靠綜援維生，未能負擔有關藥費，盼善長伸出援手，讓他接受自費眼針注射，搶救視力，不致雙目失明，可以好好安享晚年。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任盼善長能繼續支持粦叔。

「粦叔」暖流之友編號：C4078

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：37516660

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「巨叔」，請於入數紙／支票背面寫上其C4078暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。