直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部爆出懷疑單據異常的違規事件。上任不足一年的校長聶敏，疑違反教職員專業操守、行為失當及財務管理紊亂，日前引咎辭職。書院校監李汝大回應《蘋果》查詢時確認事件，指核數師正進行審計，強調學校財務穩健，今次事件純屬校長個人職業操守問題，但因事件嚴重，上周已報警處理，並向教育局報告。

李汝大表示，校董會日前通過由副校長陳偉傑署任校長一職，學校亦已成立特殊危機處理小組跟進事件，及改善日後管治。被問到校方是否接獲投訴或舉報才發現學校部份單據異常，李指已報警處理，不方便補充；至於所涉的異常單據金額，他指現時核數師正進行審計，亦不便透露。

李汝大表示，昨日校董會已會見中學及小學部全體教師，交代事件。他強調，學校財政健全，儲備充足，「一切運作係冇影響」，亦相信家長會一直支持學校。他指，由於今次事件嚴重，而且書院屬直資學校，要向公眾交代，故上周已報警處理，並向教育局報告。

李汝大昨日以校監身份去信全體師生及家長，指本月初學校發現部份單據異常，立即展開調查，前日（17日）召開緊急校董會會議，即時接納小學部校長聶敏引咎辭職，並會全面檢視學校行政和財務管理。對於小學校長違反專業操守及行為失當，他形容是始料不及，深感惋惜。

優才（楊殷有娣）書院校董會昨也發聲明，指近日管理層發現聶敏疑涉違反教職員專業操守，行為失當，財務管理紊亂，缺乏交代，已引咎辭職。校董會經初步調查，已交警方處理及向教育局報告。聶敏回覆部份傳媒查詢時承認已辭職，指已交由律師處理，不作評論。

翻查資料，聶敏畢業於香港教育大學，在優才書院任職16年，升至小學部副校長，去年9月起接任校長一職。該書院是直資「一條龍」名校，設小學部及中學部，2020／21年度小一學費為3.41萬元。

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