本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情持續放緩，昨日（18日）再錄得1宗印度輸入確診，連續2日本地「零確診」，故衞生署連續3日未有舉行疫情記者會。初步確診則少於5宗。

不過政府稱因應台灣的疫情，突然要求原本在家中檢疫，5月15日或之前來港的人士，轉到檢疫酒店繼續隔離，推翻上周五（14日）公佈的措施，同時要求從台灣以及新加坡來港人士，在完成14日強制檢測後，須留在居所等待第19日檢測陰性，並指定期間不能乘坐的士以外的公共交通工具。

9校因上呼吸道感染須強檢

政府公佈，有9間學校爆發上呼吸道感染，而被納入強制檢測公告。衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。任何於5月5日至18日期間曾身處相關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月21日或之前接受檢測。受檢人士若在5月16日至18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5月18日強制檢測公告

學校

●橫頭磡邨樂富禮賢會幼稚園

●青衣香港基督教女青年會長青幼兒學校

●葵涌葵盛禮賢會幼稚園

●將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園（將軍澳）

●長沙灣浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校

●沙田天主教聖華學校

●薄扶林聖保羅書院小學

●沙田馬鞍山靈糧小學

●油塘邨福建中學附屬學校

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設28個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月23日）

●尖東加連威老道100號（至5月23日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月23日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環9號及10號碼頭外（至5月21日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（至5月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月23日）

●小西灣社區會堂（至5月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至5月23日）

●旺角上海街557號（至5月23日）

●葵涌運動場（至5月23日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月23日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月22至23、29至30日）

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月18日14:15）

11,826宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第11787、11799、11811、11814號個案），共11,535人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

50名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘47人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月18日16:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（17日）新增22宗確診個案，其中4宗為本地感染個案，全部來自遼寧，其餘18宗則為境外輸入病例，分別為陝西6宗，上海4宗，四川2宗，黑龍江1宗，浙江1宗，福建1宗，山東1宗，湖南1宗，廣東1宗。大陸累計確診病例90,894宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,260宗，死亡個案14宗。

外國疫情（截至5月18日09:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.63億、死亡人數超過338萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,299萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.6萬。印度確診人數超過2,496萬，死亡人數突破27.4萬。巴西確診人數超過1,565萬，死亡人數超過43.6萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●根據路透社對美國各州縣數據分析，全美上周染疫死亡人數已減至近14個月來最低點，新增病例數一連5周來也持續減少。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），截至周日，全美約有37%人口已完成疫苗接種，47%接種至少一劑疫苗。新罕布什爾州領先其他各州，已有85%居民接種至少一劑疫苗，其次是佛蒙特州（65%）和麻省（62%）。

●英國多數地區周一在印度變種毒株威脅下展開第三階段解封。公眾可在室內公共場所飲酒、前往電影院看戲並與親人擁抱。

英國衞生大臣夏國賢周一在國會下議院發言時表示，至今英國確診2,323宗印度變種毒株病例，該變種毒株已成為英格蘭西北部博爾頓（Bolton）及布拉克本-達爾文（Blackburn with Darwen）最流行的病毒株，兩地上周的B1617.2毒株個案增加了一倍，中招入院的都是合資格但未接種疫苗者，反映已打針長者可免疫，亦顯示接種疫苗之重要。

●世界經濟論壇（World Economic Forum）周一宣布，因應疫情取消原定3個月後在新加坡召開的年會。世界經濟論壇表示，下次年會將改在明年上半年召開，地點和日期將根據今夏疫情評估而定。

●巴西疫苗接種計劃進行四個月，只有不到1成人口完成兩劑疫苗接種，且因進口中國活性藥物成分的不確定性，影響當地疫苗生產和免疫接種速度。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,993,058 (586,330)

印度 24,965,463 (274,390)

巴⻄ 15,657,391 (436,537)

法國 5,942,369 (107,973)

⼟⽿其 5,127,548 (44,983)

俄羅斯 4,892,938 (114,263)

英國 4,468,568 (127,946)

意⼤利 4,162,576 (124,296)

⻄班牙 3,615,860 (79,432)

德國 3,608,320 (86,212)

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