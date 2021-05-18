【藏百支油彈案】

【本報訊】警方前年11月2日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲過百支汽油彈並拘控四男一女案昨續審。當天有份破門進入單位的蒙面便衣警員，日前出庭供稱掛出委任證會導致工作受阻，他昨聲言執勤時若掛出委任證，會容易遭犯人拉扯致呼吸困難，亦會阻礙掃蕩工作，故此案發時沒展示委任證。

認破門前戴口罩為保密身份

獲法庭頒令匿名的刑事情報科警員SO1日前接受辯方盤問稱，破門前戴上口罩是害怕粉塵揚起。辯方昨問SO1，戴口罩是否也為了保密身份，他稱是其中一個考慮因素。

SO1又稱當天收到訓示，要求留意一名鄭姓男子，並獲發其相片。辯方問當日警方到涉案單位是否為尋找本案首被告鄭錦輝？SO1稱不是，指鄭姓被告或有份參與，亦有機會是受害人。法官葉佐文聞言不解問：「點解要自己推敲？訓示冇講？」SO1指他只負責見到相中人便上報，訓示沒提及涉案單位。葉官疑惑道：「主控呀，有冇咁神秘？人都拉晒啦，係咪唔講得嘅呢？」主控只稱沒反對辯方提問，葉官遂要求SO1講出完整訓示內容。

SO1指當日高級督察張宏志訓示同袍「留意喺灣仔一帶嘅一宗藏有攻擊性武器罪案，同埋留意一名中國籍男子鄭錦輝，並派發咗佢嘅相片。就係咁多。」訓示沒提到鄭是目標人物、疑犯抑或是證人。

主控複問時，要求SO1澄清日前供稱掛委任證會阻礙執行職務一句有何意思。SO1稱，掃蕩時會跑動或掀起東西，懸掛式委任證或阻礙掃蕩速度，又指犯人可能會突然出現並施襲，「佢可以拉扯我個委任證，從而令我呼吸困難。」SO1又稱破門時「動作好大」故沒戴委任證，被葉官追問那時多少人負責破門、又由誰操作相關工具。SO1答謂警員拿着不同工具，而有些工具不需要接觸該門。葉官再問如何遠距離破門，SO1問葉官：「工具係咪一定要披露？」及後他僅稱各人有分工。

三名男被告明續就管有物品意圖摧毀或損壞財產罪受審。

案件編號：DCCC97/20