民陣召集人陳皓桓因前年10.1遊行案昨被還押，社民連主席黃浩銘今日探望陳，指他精神不錯，叫大家不用擔心，更對他唱林家謙《一人之境》，在牆內「一個人原來都可以盡興」，着香港人「繼續堅持民主，唔好放棄」。

社民連主席黃浩銘今到荔枝角收押所探望黨友陳皓桓，形容他精神不俗，還柙期間不斷做運動消磨時間，「做掌上壓囉，我又教咗佢幾招，希望佢健健康康」。黃續稱，收押所內頗多曱甴，「對佢嚟講有多少壓力嘅」，但其他都沒有問題。

陳皓桓更對黃浩銘唱林家謙的《一人之境》，稱自己在牆內「一個人原來都可以盡興」，叫大家不用擔心，希望香港人「繼續堅持民主，唔好放棄」。黃又說，現時社民連兩名前主席梁國雄和吳文遠都已被囚，「計埋我就第3個 ，我就遲啲。」

胡志偉籲各崗位努力 勿陷入「平庸的邪惡」

教協總幹事沈偉男今亦探望因初選案被還押的民主黨前主席胡志偉，沈形容胡「好精神」，主要跟他討論最近情況，胡知道黨友何俊仁、楊森等亦被還押，都感慨和無奈，想像不到他們也會被還押。

胡志偉亦託沈偉男寄語香港人，知道現時情況困難，但也不要放棄，亦要沉得住氣，「最重要係大家喺各自崗位繼續努力」，不要同流合污，或者陷入「平庸的邪惡」。

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