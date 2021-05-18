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【候任主教】

【本報訊】天主教香港教區主教一席懸空兩年期間，歷經中梵關係轉變以至反修例運動，外界一直關注繼任人如何處理有關問題。香港教區候任主教周守仁神父是繼榮休主教陳日君樞機後，再一位出任正權主教的修會人士，但有別於後者的敢言，他回應今年會否出席六四集會時含糊其辭，表示要以是否合法作前提，更拒用「打壓」形容內地強拆十字架。

教廷前日宣佈任命耶穌會的周守仁神父出任天主教香港教區主教，周守仁昨晨會見記者，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機以及天主教香港教區輔理主教夏志誠陪同出席。

指學生欠思想空間難成長

任職九龍華仁書院、香港華仁書院兩校校監的周守仁曾為悼念六四上街，他昨回應記者提問時表示今年要視乎合法與否，「我諗要睇吓今年六四情況，即係係咪合法嘅呢、（是否）可以上街，我都唔鼓勵我哋任何一位，我自己都唔會做啲唔合法嘅嘢」。他其後補充，悼念六四有不同方式，過往會在公開場合悼念，亦試過無法出席而自行為中國和死難者祈禱。

對於內地教會被強拆十字架，周守仁拒用「打壓」形容，「打壓呢個字眼都有唔同重量同睇法，我會希望大家能夠多啲了解、多啲和諧一啲嘅生活，呢個係我嘅睇法，我唔想用打壓呢個字眼」。他又說，事件背後有很多故事及背景，不願在未充份理解前評論，「我對拆十字架感覺係唔好嘅，但呢個只係一個感覺，背後拆十字架嘅原因，我唔係好清楚」，並指中梵尚未建交，故有關內地教友的遭遇，「只可以同梵蒂岡、羅馬去反映我哋嘅關注」。

被問到在國安法下會否憂慮與外國教會聯繫時有紅線，周守仁說未有這方面的擔心，由於國安法比較新，仍在理解中。但他補充說，宗教自由屬基本人權，將會跟港府溝通，以鼓勵他們不要忘卻這一點。

國安法通過後，教育界面對諸多紅線，將成為249間學校主辦人的周守仁強調思想空間的重要，「如果冇思想空間，學生成長唔到，希望我哋教育界有返呢個空間，當然有啲議題我明白係好敏感……我哋都會請法律專業人士去幫我哋、學生了解多啲，因為了解咗先有空間繼續去諗、理解」。

「演講廳對話係場騷」

近日中央出手「完善」選舉制度，周守仁澄清，教區並非如外界想像般擁有很多選委會選票，會採取一向的「被動配合」做法，並不會影響或干預，以尊重教友的政治取態。

特首林鄭月娥2019年9月曾舉辦一場社區對話，結果未能修補她與市民的關係。周守仁昨提出，出任主教後希望能夠幫到真正被忽略的群體，但教區獨力難以完成，需要與政府、其他團體合作，當中最重要的是陪伴年輕人，認為要以聆聽及同理心處事，並以真正的對話團結社會，「唔係淨係話兩個互相喺度講嘢，嗰種唔係對話，或者一個好大嘅演講廳嘅『對話』，呢個係一場騷，多過一個真正嘅對話」。