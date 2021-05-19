政府昨日突然宣佈停止香港經濟貿易文化辦事處（台灣）運作，並稱「與台灣現時的疫情無關」。台灣中央研究院前副研究員林泉忠指出，事件反映港台兩地官方交流正「歷史性倒退」，同時反映兩岸關係進一步惡化，預料北京在身兼民進黨主席的台灣總統蔡英文執政後，觀其言行都沒有「（走）返轉頭」，繼而決定制裁台灣。

林泉忠今早在電台節目上表示，兩岸關係隨著民進黨執政後逐漸轉差，北京對蔡英文政府持「不信任」態度，並觀察到蔡英文由2016年上台執政後，其施政方針亦沒有「（走）返轉頭」，繼而在2018年開始陸續向台灣作出制裁指施，如港府拒批簽證予台灣在港辦事處長盧長水，令盧最終被迫返台。

林留意到，民進黨一向不願承認「一個中國」原則，惟港府當時新增規定，要求台灣簽署「一個中國」保證書。加上去年《國安法》落實，林相信未來關係會趨向惡化兼引發連鎖反應，如目前8名台灣駐港人員簽證將於今年內到期，惟「依家係冇任何迹象可以見到，港府會發簽證畀佢哋」，相信該8名人員或須在年底回台。

林估計，在失去官方人員駐地後，辦事處運作方式或轉由民間「代辦」，但指在缺少官方溝通下，兩地難有新合作、台灣殺人案疑犯陳同佳更是赴台自首無期，令兩地關係「歷史性倒退」。

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