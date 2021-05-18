【本報訊】周守仁並非天主教香港教區主教的大熱接任人選，原為中華省省會長的他，需於昨日正式宣佈將出任港區主教後，方可找尋下任省長繼任人。他不同意被任命是教廷施壓，「可能大家都睇到我原本都唔係好願意，因為我相信教區嘅主教應該由神職班出任主教會好啲……教宗都好明確係想我做嘅，咁我都會服從教宗，教宗冇施壓」。

不知任命有否通知北京

周守仁表示對任命感到榮幸，擔任港區主教要傳承一段歷史，任重道遠，「我一路都係做教育工作，教育工作我係好上心嘅，對教區我真係唔係好熟悉，所以我會好依靠湯樞機、夏主教……整個教區嘅兄弟姊妹一齊幫，我哋一齊去做好呢個教區」。

至於任命有否得到北京同意，作為緩衝緊張關係的權宜之計，周守仁表示不清楚任命有否通知北京，「呢個係梵蒂岡同中國嘅事，如果佢覺得要講的話（就會講），但我唔知道」。被問到中央及港府與市民溝通是否不足時，他稱北京未有找他交談，「如果教會（就溝通方面）幫到啲咩角色嘅，我哋都好願意考慮」。

身為天主教徒的浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛期望未來主教須知行合一，與受不公義之苦的人同行，「彰顯天主教社會訓導對追求社會公義和平的重要作用，並鼓勵教會更積極推動香港需要的公民社會的服務和公民教育」。他希望教會能遠離未來三場選舉，退出行政長官選舉委員會及不參與相關的40席立法會選舉。

周守仁記者會表現毀多於譽，最多網民不滿是他未有為內地教會被強拆十字架發聲，批評「連自己相信嘅教俾人踩到上心口都唔夠膽講真話」，還反諷道：「犯法就係犯法，羅馬政府釘死耶穌係因為耶穌犯法。」