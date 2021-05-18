做事經常嘆慢板，總愛拖到最後一刻才完成，莫非患了拖延症？精神科醫生指出，醫學上並無拖延症，拖延可與本身性格、情緒問題或受到壓力有關，也較常見於專注力不足人士，也有強迫症病人因怕「做錯嘢」而出現拖延行為。一般人學習時間和物品管理、按工作緩急做事，善用memo紙（便條紙）作提示，有助改善拖延行為。

精神科專科醫生歐陽國樑表示，做事經常拖延或愛拖到死線前一刻才完成，屬行為問題，並不屬於精神病，原因眾多，當中可以與工作態度、工作能力有關，又或者屬本身性格問題，例如性格懶散、事事要別人催促或做事「比較hea」。

出現情緒問題如焦慮、抑鬱或承受很大壓力，都會令人失去動力、難以集中精神，以致容易有拖延的情況。凡事拖延的問題，也多見於專注力不足人士身上，因為他們較易分心、缺乏組織能力，以致做事會拖延，或者臨近死線（deadline）前才開始做，部份人未必知道自己有專注力不足的問題，或只以為是份人懶散或唔積極。

臨床上曾有中二的男生在母親陪同下求醫。男生被指上課時不專心，經常欠交功課、測驗及考試期間往往難以完成所有題目，被懷疑患有專注力不足的問題，轉介精神科跟進。男生本身性格比較內斂，很少說話，起初也視作專注力不足為診斷，但相關用藥未有改善。

再經進一步評估，其母親透露更多，指發現了兒子「成日驚做錯嘢」，所以做功課、應考期間，往往花很多間不斷重複核對答案，逐漸做事變得很緩慢及有拖延情況。男生對寫字也很有要求，要很工整和整齊，常常擔心「寫嘢唔夠靚」，腦海裏會不斷重複種種擔心和憂慮，所以出現了拖延問題。最後接受了適當藥物及思想行為上的治療後，情況有改善。

歐陽國樑指，強迫症通常與兒童期經歷及一些壓力事件有關，大多於10多歲已開始發生。病人一般會比較緊張，並對某些事情有恐懼，例如怕污糟、怕犯錯或怕有危險，以致要進行重複的行為，想減少恐懼，但往往容易加劇問題，令情況更惡化。常見表現如不停清潔、不停洗手；要事事整齊如將物件擺放整齊；或者重複檢查，如出門前檢查有否關窗、熄電掣、鎖門等。

有拖延行為未必代表有病，當中可以是個人性格問題，又或者是出現了專注力問題，可透過良好習慣作改善。但如果事事拖延的情況是突然出現，甚至伴隨了情緒問題，影響日常各方面，例如工作、學業、生活、情緒或人際關係，不妨先向身邊人傾訴，有需要時，找專業人士如醫生求助。

改善拖延行為的貼士

●按事情緩急排先後次序，如分為緊急、次緊急及非緊急，先完成即日、近期要做的事情

●將日內必要完成的事，寫於便條紙（memo紙）上，並貼在當眼處

●每月初將未來一個月要做的事，記錄在電腦或手機的日程上，並作reminder提示，減少做漏嘢，或拖到最後一刻才完成

●定期檢視事情的進度，評估能否在預期內完成工作，或要否加快進度

●避免將常用物品周圍放，例如不要把鎖匙亂放，減少因「唔見嘢」、「帶漏嘢」而拖延或遲到

●多與同事溝通，了解自己在處事手法或態度上，是否過度憂慮，例如有否必要花很多時間去重複檢查工作有沒有錯漏、有否「做多咗」

資料來源：精神科專科醫生歐陽國樑

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