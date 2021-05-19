今年是六四32周年，支聯會傍晚時分於銅鑼灣擺設街站，收集市民簽署「民主烈士 永垂不朽」弔唁冊，並呼籲市民拿取洋燭，即使六四當日身在何方，亦可燃點燭光一起悼念六四。

支聯會已申請本月30日及6月4日舉辦六四遊行和燭光集會，明早支聯會會就遊行與警方開會。支聯會今日則擺設街站，希望市民簽名悼念六四死難者。街站開設後不久，一度有數名軍裝警員到場登記街站負責人及義工資料，警員登記過後便離開。

「政權越要禁止我哋咁做，我哋越係要堅持咁做」

支聯會副主席鄒幸彤指，雖然已入紙申請，但至今仍未知道能否照舊舉辦維園悼念集會，所以先將燭光交給市民。不論當日發生甚麼事，也盼香港當日能燃起點點燭光，「政權越要禁止我哋咁做，我哋越係要堅持咁做，越要講香港人係未被嚇怕！」

她重申，不會改變支聯會五大綱領，也不會選擇放棄。但她坦言，政權不斷打壓支聯會，現時形勢艱難，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌都身在獄中，但支聯會不會放棄，會堅持抗爭到底及平反六四的運動。

支聯會常委趙恩來亦現身街站稱，港人32年來從沒有放棄過可以悼念六四的土地，在面對無窮的挑戰，仍盼市民「用自己方法」悼念，讓六四薪火不會因此熄滅。

「中國做錯咗咪承認囉，你唔好改變歷史」

現場有不少市民駐足簽名支持，更有市民叫喊「加油」以作鼓勵。年屆71歲的胡先生對今年支聯會能如常舉行六四集會不寄予厚望，「佢（政府）都唔批你啦，壓榨你啦」。他又慨嘆「整個《國安法》出嚟，更加沒機會」。雖然他以往未有到維園，但會緊貼時事，留意當日新聞，「中國做錯咗咪承認囉，你唔好改變歷史」，並指政府拒絕道歉令人難以原諒。

胡先生又形容，香港局勢是悲哀，已經再沒自由，但他不會離開香港，「係後生嗰啲先要走」；又相信大部份港人不講政治，認為政府不應政治迫害。

另外，支聯會Facebook專頁亦呼籲網民，將影音、文字紀錄加上「 #6432Justice 」標籤，並上傳到社交媒體平台，另邀請網民簽署網上「#六四 」死難者弔唁冊。

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