【本報訊】民陣前年10月20日發起九龍遊行遭警方禁止，示威者在旺角堵路，多人被捕，包括中大學生會前會長區倬僖。區等五人早前否認非法集結等受審，裁判官葉啓亮昨裁定五人全部罪成。區呈上陳情信，指被捕後這576天，他除感到創傷和痛苦外，同時看到希望，法庭和監獄以外的角落有更多人正為「香港」兩字前赴後繼、默默耕耘。縱使罪成入獄，但在這班堅持至今的港人面前，區自覺沒有自怨自艾的理由，亦毫不絕望。文末他引用諾貝爾文學獎得主卡繆所言：「這個世代的任務或者更大，就是阻止這個世界的崩解。」

本案五名被告依次為謝煒洛、區倬僖、胡耀生、梁馨駿及楊卓穎，年齡介乎21至49歲。葉官昨裁定五人共面對13項罪名成立，明言上訴庭案例寫明，涉及公眾秩序的案件若案情嚴重，即使被告年輕，仍必須判處阻嚇性刑罰，決定先替四名年輕被告索取勞教中心報告，並替第三被告索取背景報告，將案押後至下月2日判刑，其間眾人還柙。

辯方大狀陳詞簡述區的個人背景，現年22歲的他是中大政政系四年級生，曾任兩屆中大學生會會長，父親是公務員，母親在護老院工作。生於小康之家的他不愁衣食，擁有康莊大道，不是社會上最被剝削的一群，但他拋開個人利益，參與集結，可見非為一己私利，更願為行為承擔罪責。大狀問：「點解由區倬僖變成本案第二被告，即將會有一個囚犯編號？」並呈上區親自撰寫陳情信，信中剖白他成年的心路歷程。

「『命運自主』從此深深烙印我的腦海之中。生而為人，最大的價值就是命運自主。」

區在信中透露，他自小毋須為基本生活需求苦惱，便常常思考：「到底我們是為了甚麼而存在？我們該如何彰顯自己生而為人的價值？」可惜，社會環境告訴他，香港不是一個適合思考這類問題的地方，大家只期望「讀好書，考取功名，然後長大出來做一個生財工具。但偏偏，我對這種被預設好的命運感到不安」。

2014年，香港爆發佔領運動，區看見無數港人振臂高呼「我要真普選」，令他知道原來賺錢以外，香港還有其他可能性。佔領區大台背景綠底白字的「命運自主」，從此深深烙印在他腦海之中，「生而為人，最大的價值就是命運自主。」

他大膽想像香港這片土地的未來，在大學選擇修讀政治與行政學系，參選中大學生會，向着自主的未來大聲疾呼。可是社運過後，冷漠的社會環境使他氣餒，看見包括他好朋友在內的年輕人抵不住未來的黑暗，終結短暫的一生。他開始懷疑「命運自主」這四隻字的真確性，「任再自主的靈魂如何掙扎，似乎都絲毫無法阻止這片土地的沉淪與腐化」，所謂的命運自主，大概是個荒謬的笑話。

其後他接觸佛教，學懂放下我執，放下個人榮辱得失，「只在乎自己、身邊的人以至這個世界，有否因為自己的一念一行而變得更加好」，只要大家能透過自身的行為創造出理想的未來，命運自主，大概就是這麼的一回事。

「兩年前的夏天，我們選擇反抗被安插的命運，現在，就是我們要為這個選擇負起責任的時候。」

回想被捕後這576日，區說曾有警員嘲笑他，問他上街到底自覺爭取到甚麼。他說現在回想，除了失去更多同學和朋友之外，的確看似甚麼都爭取不到。但是，與幾年前被無力感擊至崩潰的情況不同，今天的他毫不絕望，亦沒有放棄「命運自主」的信念。「在兩年前的夏天，我們選擇反抗被安插的命運，向世界展現我們的自主意識，現在，就是我們要為這個選擇負起責任的時候」。

不論世界如何變好或崩解，區自言：「我相信我們始終都是命運自主的一代：我們都正以各自的方式守着自己的崗位，努力地開創一個美好的、真正屬於我們的新時代。」

案件編號：KCCC559/20