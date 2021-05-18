【本報訊】疫情下娛樂場所暫時關閉，有黑幫分子覷準商機「活化工廈」，租賃平租工廈單位，經營多種非法娛樂場所，日間掛羊頭賣狗肉，扮成時裝店或心靈治療公司，晚間熟客要講暗號才可進入。警方突擊搜查屯門區十個工廈非法處所，搗破8,000平方呎工廈夜總會，以免費酒水及毒品，誘未成年少女或女大學生駐場提供陪飲、陪唱及陪食等三陪服務，年紀最細15歲。

水牌標示「心靈治療公司」

警方3月起展開行動，突擊搜查屯門區內十個工業大廈內非法處所，包括提供毒品的大型夜總會、無牌水煙場、酒吧、的士高、派對房間及賭博場所，拘捕137人（15至73歲），包括十名負責人，127名顧客，分別涉販毒、藏毒、經營非法賭場及經營無牌酒吧等罪。

被搗破處所多以不同面貌掩人耳目，有日間是時裝店，亦有大廈水牌或門口標示為「心靈治療公司」、「紅酒貿易公司」或「私人會所」，其實掛羊頭賣狗肉，並只招呼熟客，講出暗號才准進入。

不法分子為防噪音投訴，安裝專業隔音棉，又有多重木門、鐵門及捲閘，又安裝特製鎖頭，假裝在門外上鎖，減低被搜查機會；另將大量連接手機閉路電視鏡頭安裝在街頭隱蔽位置，若發現警察行動，便即上鎖；又設「睇水仔」街頭監視，發現疑有警察便通知場所內人士撤離。

警方亦首次發現黑幫在屯門租用全層8,000平方呎工廈單位，以600萬元裝修成豪華大型夜總會，上月營業，內部設備齊全，包括大型接待處、員工休息室及九個500至2,000平方呎獨立區域。

據悉，夜總會由新義安「肥傑」打骰，接待黑幫高層及骨幹成員，警方行動中拘捕部份黑幫骨幹成員，相信他們是座上客。有警官指大包廂一晚須超過十萬元，威士忌索價三萬元，形容非普通人可消費得起的地方。警方發現無牌酒吧負責人以免費酒水及毒品，吸引未成年少女或女大學生駐場，吸引男顧客光顧，又提供毒品誘青年光顧並招攬加入黑社會。行動中拘捕19名18歲以下青少年，包括7男12女，當中有15歲少女，21歲以下則有34人（18男16女）。

警方表示，調查發現涉案未成年少女未有提供性服務。