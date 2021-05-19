美國批准12歲以上人士接種輝瑞／BioNTech的復必泰疫苗，對於本港何時降低接種年齡，食物及衞生局副局長徐德義表示，任何地方包括外地和香港的數據都會考慮，港府已要求藥廠提供相關資料，之後會轉交專家委員會跟進。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星指港大相關研究料好快有公佈。

政府曾表示復必泰疫苗有儲存限制，呼籲市民最遲在8月底前接種首劑復必泰疫苗，9月接種第二劑，9月底會停止社區疫苗接種中心運作，當局之後會透過醫管局門診及參與疫苗計劃的私家醫生繼續提供疫苗接種。

徐今日再被問到是否復必泰供應問題，他說政府考慮到復必泰疫苗的儲存運輸要求高，需要一定物流配套，加上疫苗中心的運作需要大量資源及人手，故復必泰疫苗社區接種中心將於9月底停止運作，技術操作上不必將中心不停延長。

接種中心停運非停供應 亦非其他場所無提供

被問青少年一旦9月後才可接種疫苗，是否只能打科興，徐未有評論，強調「9月唔係死線」，不是政府到時就會停止供應某種疫苗，也不是其他場所就無法接種復必泰，又認為焦點應該是集中鼓勵大家接種，政府不想見到寶貴資源被浪費，如果市民有意接種復必泰疫苗，毋須等到8、9月，應該及早接種。他指暫沒有復必泰疫苗被棄的數據披露。

對於坊間接種效率遲緩，市民是對疫苗無信心抑或政府無信心，疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，理解市民有猶豫，作為醫生會用科學眼光讓大家了解事情，數據顯示接種疫苗的安全性遠比需要擔心的風險高，市民再猶豫醫生會盡量幫助病人理解，例如醫院設有疫苗熱線解答疑難。他坦言「我講唔到邊個原因（市民唔打）」，身邊多數朋友都是擔心疫苗安全問題。

翻查資料，政府訂購750萬劑復必泰疫苗，至今已運抵港的疫苗約有207萬劑，即仍有約541劑疫苗未運抵港。而已接種疫苗有110萬劑，若按近日每日約有1萬人預約接種第一劑及第二劑復必泰疫苗，即未來約4個月只接種約129萬劑疫苗，有可能會用剩約500萬劑疫苗。

今年4月，政府宣佈疫苗接種中心運作至9月底，公務員事務局局長聶德權曾表示，9月後個別醫院等醫療場所仍可接種BioNTech，但只能小規模及少數量處理，不能如接種中心般可大規模接種。

崔俊明：若降打針年齡 應延長接種中心運作

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，若政府決定將復必泰的接種年齡下降至12至15歲，應相應延長疫苗接種中心運作日子，不需急於9月底後全線關閉，以便更多年輕人可接種復必泰。復必泰疫苗有半年有效期，越遲取貨即疫苗的有效期越遲屆滿；現時仍有約500萬劑復必泰未抵港，他相信遲些取貨，即疫苗有效期遲些屆滿，便可令疫苗接種中心延長運作日子。

他相信政府於9月底後全線關閉疫苗接種中心，是希望市民於短時間內接種疫苗，但若接種年齡下降，或只可關閉部份接種中心，保持其餘接種中心讓市民繼續接種復必泰。

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