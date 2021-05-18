【本報訊】31歲菲律賓籍女傭上周三於荔枝角公園體育館復必泰疫苗接種中心接種疫苗後不適，未幾陷入昏迷，事發片段在網上流傳。女傭留醫一周，前日傳來好消息，病情由危殆轉為嚴重，毋須儀器協助可自行呼吸，並與家人視像通話。

與家人視像交談

女傭Gemalyn L. Gabon目前仍留醫瑪嘉烈醫院。根據本港一份菲律賓報紙《The Sun Hong Kong》報道，菲律賓海外勞工福利處福利官Virsie Tamayao一直與女傭表兄弟聯絡了解情況，得悉她現時病情由危殆轉為嚴重，意味她不再需要緊急醫療服務，但仍受密切關注。醫院管理局稱，女傭情況已由入院時的危殆轉為嚴重。

該名表兄弟稱上周六探望過她，形容她「清醒、活着，並很強壯」，毋須儀器協助可自行呼吸，生命沒威脅。另外，女傭身在菲律賓的胞妹發短訊說，家人透過視像與胞姊交談，「她打來電話時，我們都感到很驚訝，很高興她已經康復了」。

福利官當晚曾與女傭僱主一起探望事主，當時主診醫生為她做了電腦掃描，顯示腦部沒受傷，但因持續癲癇，讓她服用藥物深睡，醫生強調她並非不省人事，只是受藥物影響。報道指，翻查事主病歷，她去年曾因高血壓在伊利沙伯醫院接受治療，年輕時曾兩次抽搐，但醫生認為疫苗接種與抽搐和昏迷無關。僱主曾告訴醫生，事主注射第一劑疫苗後曾嘔吐並持續頭痛約兩小時，但當時沒看醫生。

事主上周三在荔枝角接種第二劑復必泰疫苗後幾分鐘內暈倒，網上流出現場片段，更有人誤傳她入院不久離世。其後醫管局發聲明指，事主被送往瑪嘉烈醫院後情況危殆；當日也有兩人接種疫苗後出現相同症狀，經治理後當天出院。