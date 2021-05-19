疫情持續下，建制派近日幫政府「谷針」。新民黨同公民力量今日就去到政府總部請願，要求政府提供誘因，建議每星期搞疫苗大抽獎，頭獎500萬，話要鼓勵市民接種疫苗。

新民黨建議嘅疫苗抽獎，就係畀完成接種疫苗嘅人參加，每星期抽1次，限時2個月，除咗頭獎有500萬外，亦有百幾個細獎，加大得獎機會。公民力量就建議話，加入每針派2,000蚊消費券作獎勵。

在「完善」選舉制度下，各界都預計建制派會繼續成為大多數。話過要「積極爭取議席」的新民黨早前就舉行會員大會，深信疫情後香港會一片光明。前自由黨、現為新民黨嘅李梓敬被問及會否參選時，就答話會「積極考慮」，記者再追問之時，李就改口話會「積極工作」，雖然未考慮選區，但話上年循新界東選區參選，選舉被押後都冇放棄對選民嘅承諾喎。

至於身穿藍色adidas外套嘅甘文鋒就話未考慮，不過貴為屯門防火委員會委員嘅佢，同埋身兼沙田區防火委員會主席嘅公民力量主席潘國山，都已比區議員尊貴，可以成為特首選舉委員會委員，有份投票選特首。

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