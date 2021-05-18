【本報訊】網民去年9月6日發起九龍大遊行，警方指一名新巴970號線車長在彌敦道無故響號及駛近一名清潔婦，翻查巴士閉路電視發現他曾沒以雙手握穩軚盤，控以危險駕駛及不小心駕駛兩罪，並找來警長張繼安、即藝人張繼聰胞弟出庭頂證車長向他舉中指。主任裁判官嚴舜儀昨裁決指，被告為宣洩情緒而向警員舉中指，沒專注道路情況，亦沒顧及他人安全，實在不能接受；惟考慮到被告分神時間不算長，將原本的危駕罪改為裁定不小心駕駛罪成；另一項不小心駕駛罪亦罪成。嚴官揚言或會判處停牌，並拒絕以罰款處理，准被告保釋至6月8日判刑，其間索取社會服務令報告。

被告張浩然（37歲）報稱專營巴士司機，原面對的危險駕駛罪指他在油麻地彌敦道危險駕駛一輛雙層巴士，另被指在薄扶林道不小心駕駛一輛雙層巴士。辯方求情指，被告打算轉回擔任全職司機，會深切反思，望法庭以罰款處理。惟嚴官聽罷反駁指，本案並非一般不小心駕駛案件，質問辯方大狀：「究竟佢將巴士嘅乘客擺係咩位置？」

官接納張繼安證供

針對危險駕駛罪，警長張繼安審訊時稱聽到響號後，轉頭見戴上防毒面具的被告向他舉中指，又形容當時很危險，因其他車輛經過時，「都冇𠵱家咁近」。嚴官裁決時接受張繼安的證供，指一位合格及謹慎的司機會全程控制軚盤，並與路人保持適當距離及車速，尤其當涉案清潔工迎面推車而來，被告更應專注注視對方，而非僅用眼角睨向清潔工。至於無故響號，被告解釋指是為了警告警員不要衝出馬路，嚴官則認為沒有證據顯示警員會衝出馬路。

被告又解釋因稍早一段路程遭一輛橫放路面的警車阻塞，感到憤怒，為宣洩情緒才舉中指。嚴官則指被告因宣洩情緒而忽略道路使用者的安危，實在不可接受，但考慮到他沒專注道路的時間不長，亦有尾隨前方的巴士，故未構成危險駕駛；由於被告駕駛時沒作合理專注，裁定不小心駕駛罪成。

至於在薄扶林道的不小心駕駛罪，被告自辯稱欲放好身後背囊，才決定脫下手套整理它，然後再戴回手套。若他當時停車會阻塞後方車輛，因此才在行車時戴手套。嚴官指被告選擇在紅燈時處理背囊，惟片段顯示他未能即時於轉燈前整理好，只是用手臂壓着軚盤控制車輛。嚴官直指若被告預料將有一連串動作，應戴好手套才開車，推論他抱僥倖心態駕駛，以法例不容許的方法握軚盤，潛在風險不容忽視，裁定罪成。

案件編號：KCCC2299/20