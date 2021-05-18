為義受逼迫，或會感到無力，何以爭取公義追求世界變好，卻換來承受刑罰被剝奪自由的下場。但當走過眼前困難，最後必有希望的曙光靜候，未來結局定會美好。

讀者來信激勵手足，雖然明天不是一定更好，但我們仍要勇敢直視龐大體制，保存持道而行的志氣；有長年支持尹兆堅的讀者為對方打氣，希望他不要氣餒，保重身體，煲底相聚！

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

持道

竹高亮節的兄弟姊妹：

韓國近年有許多社會實況劇，把國會、檢察院、警察、政府機關和企業間的腐敗勾結寫得透徹。劇中人物國會議員、立法、執法者、律師、財閥，很多人不分善惡，只着重自己的利益。因此，他們會不擇手段地踩着別人晉升、取利，生活的原動力只有財富和權力，對社會上的不義並不關心。 社會大眾被欺壓，而有權者毫不留情地踐踏弱者，使他們徹底屈服，放棄爭取權益、尊嚴。

劇中主角往往是獨力代表小市民爭取制度公義，強烈的使命感、秉持原則的決心， 讓他/她在過程中結合了一些有心人共同向目標進發。劇中很多埸景看到主角無助、無力；憂鬱、茫然，在巨大的壓力下，以小抗大。但主角皆願意面對困難，直視龐大的體制。最後都有希望的曙光，更或有美好的結局！

回到現實，困境當前，我們了解圓滿結局不是轉角可見，明天不是一定更好，但你們這群竹高亮節的兄弟姊妹，勇敢直視龐大的體制，持道而行的志氣，足以感染我們，挺直前行！竹深根不拔！

劇透者

約 定

尹兆堅先生，你好！

近日得知你已辭去區議員席位，本人深感難過。打從2007年起就一直投票給你。記得2011年那次，一群自稱民主派但其實別有用心的人，打着甚麼「票債票償」的口號，專門追擊民主黨候選人，形勢相當凶險，幸好你最後都能化險為夷，成功連任。可惜好景不常，2015年那屆，你和黨友徐生雄齊敗於民賤聯兩個賤人手上，而你更是以些微票數飲恨，真替你不值。到最近這屆，你終能一雪前恥，而且是贏對手過千票，令人興奮！

但無恥政權為了打擊異己，以國安法來檢控一群參與初選人士，且大部份都不獲保釋，令尹先生一直還柙至今。我希望藉此信函來慰問閣下，更希望你不要氣餒，保重身體，他日所有同路人必能在煲底相見！

人心

一個一直支持你的選民