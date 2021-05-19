自2月26日本港開展疫苗接種計劃以來，每日接種中國科興滅活疫苗的人數一直維持在約6千至不足2萬人之間，而在計劃開展至第83日（5月19日），單日打科興人數就跌至開打以來的新低，第一劑加上第二劑的接種人數僅約4,700人。雖然同日接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數同樣有所下跌，但第一劑加上第二劑的接種人數仍有約11,500人，多過科興1.5倍。

單日第2針科興不足2,000人 創開打新低

政府晚上公佈的疫苗接種數字，目前一共約2,026,600劑疫苗已被接種。當中約1,202,400人已打第一劑，包括約517,900人打科興，約684,500人打BioNTech復必泰；約824,200人已打第二劑，包括約378,800人打科興，約445,300人打BioNTech復必泰。

單計5月19日，全日約16,200人打針，與前一日下跌近4成，其中約4,700人打科興，創開打新低，甩底率約5%；約11,500人打BioNTech復必泰，甩底率則同樣為約5%。科興方面，約2,800人打第一劑，約1,900人打第二劑，第二劑接種人數首度跌破2千，亦創開打新低。至於BioNTech復必泰，約6,000人打第一劑，約5,500人打第二劑。

此外，約10,400人在網上預約打針，較前一日下跌近2,000人；其中約3,300人預約科興，約7,100人預約BioNTech復必泰。

多15人針後不適送院

5月18日共15人針後不適送院，分別為7男8女，年齡介乎18至78歲，當中10人打BioNTech復必泰，分別有6人屬第一劑，以及4人屬第二劑；餘下5人打科興，分別有4人屬第一劑，以及1人屬第二劑。

當中1名接種第一劑BioNTech復必泰後出現胸口不適的78歲老翁，以及1名接種第二劑科興後同樣出現胸口不適的28歲女子，經治療後需留院觀察，情況穩定；另2名同樣接種第一劑科興後分別出現暈眩、左臂麻痺及胸口不適的23歲女子及44歲男子，均在診症後不遵從醫生勸告而自行出院；1名接種第一劑科興後出現暈眩的45歲女子，未經診症就自行離開醫院；其餘經治療後已經出院的10人，針後不適症狀分別為手肘出疹、暈眩、胸口不適、左頸疼痛、上肢麻痺、雙手痕癢、血管迷走神經性昏厥、高血壓、左臂疼痛及心悸。

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