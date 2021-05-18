【本報訊】除中大學生會前會長區倬僖外，本案首被告亦是中大生，修讀建築系。華仁書院畢業的他，獲華仁校監、剛被任命為天主教香港教區主教的周守仁神父撰寫求情信。周神父稱讚首被告為人富正義感，有良好信仰，熱心服務社群；鑑於他對公義的看法，對他被捕不感意外，相信這正是促使眾多年輕人冒險違法的原因。

停職公僕獲前領事撰信

辯方大狀指，首被告謝煒洛（22歲，圖）在港土生土長，為人正直有禮，品學兼優，是一名有理想、有熱誠、尊師重道的年輕人。他的夢想是成為建築師，並非因想考取專業「搵份好工」，而是深信這專業可改善香港這個貧富懸殊的社會、改善人們的生活。

大狀呈上逾20封由被告、其家人、華仁校監、校長、老師及同學等撰寫的求情信，他們在信中肯定被告的為人，對他讚賞有加。雖然刑事懲罰須由被告獨自面對，但被告的家人和朋友承諾同行，是他強大的後盾。

第四被告梁馨駿（21歲）就讀工程系，大狀透露他為免家人擔心，一直沒透露被捕及受審，候審期間承受沉重心理壓力；直言他是一名大好青年，因本案前途盡毀。第五被告楊卓穎（21歲）案發時是一名飛機維修學徒，但因本案被解僱，現於一間餐廳任侍應。大狀指，被告對衝動犯案感到自責和後悔，望將來可貢獻社會。

與四名年輕被告有別，現年49歲的第三被告胡耀生是一名公務員，在機電署任職。大狀透露他因本案停職，過去一年依賴貸款為生；相信他罪成便會遭解僱，失去長俸，對其家庭經濟造成沉重壓力，已屬最大懲罰。被告太太在領事館任文員，前領事也幫他撰寫求情信，指他樂於助人、踏實工作，對社會而言是財產而非威脅。被告年邁的父親患腦退化，需長期卧床，被告每日不辭勞苦前往探望，擔心還柙無法送老父最後一程。

辯方力陳，本案集結規模較細，相對和平，不涉及嚴重破壞或投擲汽油彈磚頭等激烈衝突，望法庭量刑時酌情輕判。