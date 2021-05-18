【本報訊】港台王牌節目《鏗鏘集》再被廣播處長李百全閹割，港台管理層在未有解釋原因下，決定抽起原定周一播出、由原班底公共事務組製作的一集。該集探討「完善選舉制度」，雖然訪問了多名建制派人士，包括被指是「IT界紅人」楊全盛，及中國法學會理事、民建聯大律師馬恩國等，結果仍遭封殺。

編導劈炮

立場新聞報道，專題列舉了不同界別新舊選民的代表性，亦訪問了香港魔術家協會的代表，該會成為選委會「體育、演藝、文化及出版界」的選委會選民之一。據本報了解，管理層上周五作出有關決定，涉事編導得悉決定後已即時辭職。據了解，該名編導曾製作《袁氏這一家》。至於頂替的一集，由文教組外判負責，探討認知障礙症。

港台回覆查詢時稱，近期並沒有抽起節目，而為加強編輯管理，由處長及高層組成的編輯委員會，會在製作或播出前檢視爭議性節目，而有關機制已運作了一段時間。

自李百全3月出任廣播處長後，港台最少已有另外兩輯《鏗鏘集》專題在製作幾近完成時被臨時抽起，包括網媒生存策略的專題，被管理層要求加上「藍媒」的聲音，另一集關於中大學生會的製作亦禁播。

據報道，最近已請辭的《鏗鏘集》監製李賢哲曾向管理層提出製作關於六四、7.21元朗事件及媒體定義等主題節目，一一遭否決。