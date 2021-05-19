影響18萬公務員的薪酬趨勢調查昨出爐，在疫情持續下，指標自2009年起再次出現全負數，高層公務員今年可能要減薪2.04%，中層及低層則或要減0.54%及0.68%。

華員會會長利葵燕今晨在電台節目表示，出現薪酬趨勢指標負數是意料中事，惟指疫情下企業經營情況和就業市場扭曲，難免影響調查客觀性。利認為今次公務員調整薪酬應考慮其他因素，如社會經濟情況、政府財政狀況、通脹、公務員士氣、公會訴求等，又指在疫情下應考慮調整公務員薪酬是否有助抗疫及恢復經濟。

利葵燕續指，去年薪酬趨勢指標為正數時，公務員率先提出與市民共渡時艱凍薪，而華員會認為公務員今年應繼續凍薪以保持士氣對抗疫情。利認為，綜合過往經驗及現時社會情況，公務員減薪定會影響私人市場，認為現時社會再彌漫着減薪的悲情中，只會令氣氛更緊張。

調整應考慮兩年因素：先凍後減變相雙重懲罰

而高級公務員協會主席李方沖在同一節目亦指，出現負數是預期之內，而是次調整在額外薪酬如花紅等有較大跌幅，認為中低級公務員影響應不大。

李方沖認為，去年公務員因疫情凍薪已令薪酬水平「滯後」，認為最終調整應囊括受疫情影響的兩年情況作考慮因素。李續指，薪酬趨勢指標只是調整薪酬時考慮當中一個因素，認為公務員在疫情下一直謹守崗位，凍薪為較合理及影響較低的做法。

李方沖表示，公務員薪酬一向為社會薪酬指標之一，去年的薪酬趨勢淨指標呈正數，但政府單方面決定公務員團隊凍薪，若果今年再減薪，變相雙重懲罰公務員。他續指，如若減薪或會影響私人市場跟隨，變相在疫情下加大市民壓力。

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