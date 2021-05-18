【本報訊】大學研究員去年6.12一周年當晚，與數十人站在行車路上阻礙一輛的士前行，他早前承認公眾妨擾罪，法庭為他索取社會服務令報告，押後至昨日判刑。辯方昨透露，被告是公共衞生學者，有外國大學已取錄他，將就疫情進行研究，機會千載難逢，他冀盡快到外國，不願履行社服令。主任裁判官徐綺薇考慮到被告沒有案底、個人背景及本案案情後，終判被告入獄四星期，緩刑兩年。

辯方昨求情時透露，被告余柏康（33歲）曾到柬埔寨偏遠地方做義工，在當地興建學校、圖書館，修建受水災影響的房屋等，又長期投入協助新移民、少數族裔兒童及邊緣青年的義工工作，可謂將工作以外的所有時間用來服務社會，冀法庭考慮到他背景良好，判處緩刑。

輪候者眾 難履行社服令

徐官表示，被告在答辯後表示會接受社會服務令，惟受疫情影響，目前輪候履行社服令的人眾多，故他未必能即時開始服務令工作，並盡快赴外地研究。她考慮到案發時被告沒叫口號，或向司機作出威嚇及挑釁行為，沒證據顯示當日交通因而受嚴重阻塞，事件亦沒演變為衝突；加上被告坦白認罪、背景良好等，遂接納辯方建議，判處緩刑。

本案案情指，去年6月12日晚上，旺角區有約80人聚集，有人高叫反修例口號，並唱反修例歌曲。至10時許，一名的士司機在旺角砵蘭街載客後，駛至山東街交界，看到20至30人站在行車路上。其間有幾名人士曾站在的士前，當中包括被告。

案件編號：WKCC4251/20