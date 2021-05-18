【本報訊】裁判官葉啓亮昨花費兩小時宣讀裁決理由，逐一反駁辯方對警員證供的批評，指警員證供清晰肯定，盤問下並無迴避或避重就輕，且說法得到警方拍攝的片段或媒體片段支持，接納警員證供。案發當日旺角亞皆老街等地皆有堵路示威，群眾聚集叫口號，無疑令人合理地擔心公眾秩序會被破壞，裁定五名被告罪成。

從衣着等推論物品必作非法用途

葉官總結證供指，案發前年10月20日當天，亞皆老街路面上有磚頭、鐵欄、大型垃圾桶等，交通受阻，現場有數十名黑衣人聚集及叫囂，內容針對警方。警方到場執法，追截黑衣人時拘捕各被告，肯定他們便是較早前在現場參與集結的人士，裁定五人非法集結罪成。五人被捕時均以口罩、面巾等遮蓋面容，無疑為逃避遭他人辨認，故全部違反蒙面法。

警方追截期間，首被告謝煒洛用鐵桶襲擊警長X；第三被告胡耀生則拉扯督察Y的肩膊，以阻止對方制服次被告區倬僖，兩人分別被裁定襲警及阻差辦公罪成。

第三被告於聆訊時傳召前同事任辯方證人，力證他身上攜帶的行山杖及手套等實為工作所需。惟葉官拒接納該證人的證供，指證人起初指行山杖用於驅狗，但被問及用於驅狗可否被視為攻擊性武器時，證人卻推翻驅狗說法，改稱用來撥開草叢，及後又指用來協助行斜路，可見他砌詞狡辯。

證人稱被告的手袖用於防曬，葉官反駁被告是在夜間工作，防曬之說不合理；即使涉案物品有工作所需，不代表第三被告不會使用有關物品作非法用途。

葉官指案發時是社會運動的高峯，從各被告的衣着、所攜帶的防毒面具及生理鹽水等推論，他們當時所攜帶的行山杖、石頭、磚頭、鉗、噴漆等，必然用作非法用途，最終分別裁定他們管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、及管有物品意圖損壞他人財產罪成。