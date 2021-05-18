【本報訊】12港人李宇軒在內地服刑完畢返港，遭警方落案起訴勾結外國勢力及協助罪犯等三罪，案件昨在西九龍裁判法院再訊。李早前由被質疑為「官派律師」的大狀羅達雄代表，昨改聘曾任副刑事檢控專員的大狀沈仲平。沈在庭外向記者稱：「我係有instruction（委聘）代表佢嘅。」被問及是否家屬安排、為何接手本案等，他一律表示無可奉告。

李庭上呆滯 向旁聽者點頭

沈大狀昨向總裁判官蘇惠德指，控辯雙方仍須時商討，申請押後案件至6月10日進行交付程序。李沒保釋申請，庭上所見，身穿白色恤衫的他神情帶點呆滯，但不時與旁聽人士點頭及「打眼色」。

沈在庭外回應記者提問時，強調自己「有instruction代表佢」，並已與李會面。記者追問他是否家屬聘請，沈則指在獲得指示前不會透露客人私隱；至於他何時、為何接手本案，沈一律稱「no comment」。沈曾任律政司副刑事檢控專員，曾代表政府檢控前特首曾蔭權，以及協助處理前政務司長許仕仁貪污案，亦是ViuTV藝人沈殷怡父親。

李宇軒（30歲）被控去年7月1日至今年2月15日，串謀黎智英、Mark Herman Simon、律師助理陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等，請求外國對香港或中國進行制裁、封鎖或其他敵對行為。他另被控去年7月某日至8月23日期間，在犯下上述罪行後，串謀黎、陳等協助他離港到台灣；及去年8月10日，在住所管有232枚使用過的催淚彈、七枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠彈。

案件編號：WKCC1107/21