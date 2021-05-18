【本報訊】涉案半年賺近800萬元的粵港人蛇集團，每月安排約90名人蛇來港，經中間人在內地招募妓女，安排快艇水路偷渡來港後，再交由本地賣淫集團將人蛇匿藏於各酒店或住宅，照顧起居飲食及代購日用品，人蛇逗留三至六個月後，便被安排偷渡回內地。警方展開聯合行動拘捕43人。

東涌屯門上岸 匿藏酒店

有組織罪案及三合會調查科警司陳昕指，人蛇集團運作半年，經中間人在廣東省東莞、珠海、江門等沿岸城市招募妓女，水路偷渡至東涌及屯門上岸，再將人蛇轉交本地賣淫集團。集團每月安排約90名人蛇來港，每位收人民幣1萬至1.5萬元偷渡費，估計半年賺取近800萬元。賣淫集團將人蛇匿藏於酒店或住宅，照顧她們起居飲食並代購日用品。集團透過通訊軟件，發佈賣淫廣告訊息招攬客人。人蛇逗留三至六個月後，集團便安排她們偷渡回內地。

有組織罪案及三合會調查科聯同水警、入境處及內地執法部門，本月8日展開「駕雲行動」，凌晨在東涌深水角岸邊，目擊有人下船並登車離去，另一批人登上快艇，人員即展開行動並在東涌截停五輛私家車，三輛載有非法入境者。警方以涉嫌安排未授權進境者前來香港，拘捕六名21至50歲本地男子，另搜查新界數單位，拘捕兩名23歲及28歲集團主腦，與一名27歲女內地人蛇。內地執法部門拘捕三人涉組織偷渡，並截獲八女一男偷渡回內地的人蛇。入境處表示，共拘捕六男五女內地人蛇（27至44歲），被捕人還押懲教署接受隔離檢疫，案件本月26日於沙田裁判法院提訊。

警方另於本月12日放蛇搗破四個賣淫場所，三個為住宅單位，以經營賣淫場所、依靠他人賣淫的收入為生、協助未獲授權進境者留下，拘捕四名賣淫集團主腦與成員，及七名從事賣淫非法入境者。行動中檢取大量與性工作有關物品，包括潤滑劑、漱口水、避孕套，以及超過19萬元現金，並凍結超過400萬港元犯罪得益。警方指，三個本地賣淫集團每月收益約150萬元。