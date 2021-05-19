今年預算案披露國安開支達80億，惟詳情欠奉。保安局局長李家超接受電視台專訪時，形容有關詳情為「戰爭方面嘅機密」，覺得這些資料對對手來說是非常重要的資料。提到流亡人士時，李更恫嚇當沒有利用價值時，流亡人士會被「用完即棄」，當局亦「一定會終生追究刑事責任。」

李家超接受有線新聞專訪，談到國安開支問題。今年預算案僅披露國安開支達80億元，但國安處人手編制、80億用多少年等詳情，當局沒有說明。李家超稱，「呢方面資料對於對手嚟講，係非常重要嘅資料」，而且有關資料「係戰爭方面嘅機密，保密性係類似嘅」，因此不能公開。

當記者問到中央表示《國安法》下，香港「由亂入治」，國安處是否仍要較大編制時，李指正記者說：「你咁問呢個問題，係社會普遍嘅國家安全意識薄弱」，繼而稱前年「黑暴」反映危機可以突如其來，尤其對手是「國家級對手」，所以居安思危。之後被追問香港是否已成「警察城市」時，李又推說社會存在「不斷去試底線」的危險意識。

稱不排除引渡流亡海外人士回港 矢言終生追究

提到《國安法》實施後，逾百人被捕、57人被控、又有海外人士被通緝，李不排除會引渡相關人士回港，又揚言「國際嘅關係變化千變萬化，當你有政治價值嘅時候，可能會有一啲照顧你」，「但係當國際關係變化到你係冇利用價值，可能就用完即棄，但肯定就係我哋一定會終生追究刑事責任。」

最後談到港人示威權利問題，李相信疫情過後會有示威，但性質和情況都有變，因法庭已明確判決，不論涉及暴力與否都不能參與未經批准集結，故社會會回歸理性，市民可行使基本權利示威，前提是必須以守法形式行使。

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