「對於種子／人們最怕的／就是死／對於夢／是醒／對於石頭／是不斷的／生長」 （《石頭記》）香港詩人戴天，於加拿大多倫多辭世，享年84歲，並於周三（19日）舉行喪禮。戴天生前交遊廣闊，港台文化人亦在專欄和社交平台撰文悼故人，詩人關夢南就指戴老的詩重口語、多用短句，深沉有寄寓，開創了一代詩風；且早年在港創辦的「詩作坊」，也開創了香港民間詩歌講學的先河，為文學教育作出貢獻。漫畫家馬龍就以畫念故人，並寫道：戴詩人走了，難忘他的溫厚和學養。

「詩作坊」堪稱上一代詩人搖籃

「詩作坊是香港民間教育之始，是戴天與古蒼梧把美國愛荷華的辦學形式搬到香港來。」關夢南回憶道，其時客席嘉賓都是港台的著名詩人，上課地點是位於太子道戴天與胡菊人合租的家，堪稱上一代詩人的搖籃，早於60、70年代開始，孕育幾代文化人，讓民間詩歌教育得以遍地開花，功不可沒。

「戴天生於香港文學最好的時代，享盡了創作最大的快樂和熱鬧。如此文學人福氣，香港又有幾人？」關這樣總結。

師從夏濟安 創辦《現代文學》

原名戴成義的戴天，原籍廣東大埔，生於毛里裘斯，台灣大學外文系畢業，與白先勇、王文興等師從夏濟安門下，創辦《現代文學》，其雜誌和所刊的作品，對台灣文學及世界華文文學都影響甚巨，及後留學美國，獲愛荷華大學文學碩士學位。

戴天回港後，與古蒼梧一同創辦了「詩作坊」，開創香港民間詩歌講學的先河，為文學教育作出貢獻，不少詩人都曾是學員，如鍾玲玲、李國威、淮遠和關夢南。

90年代移居加拿大前先後在香港和台灣定居，精通法文、英文和中文的戴天，儘管生前謙稱只是「一個寫詩的人」，但他的詩集《岣嶁山論辯》及《石頭的研究》等備受推崇，在中港台文化界亦有影響力。

沉重感似杜甫 追求現世的快樂

曾為戴天編選詩集《骨的呻吟》、多次到多倫多探望好友的關夢南，在詩集序言中便形容戴天「是一個極具憂患意識的詩人」：「他對時代的沉重感類似杜甫。只不過他追求的是現世的快樂，不想以道學的面孔示人。故詩、酒、名士風流，尤其好群，人稱『小孟嘗』。」

而漫畫家馬龍就以畫念故人，他在面書這樣寫：「戴詩人走了。難忘他的溫厚、他的學養。難忘他愛吃肥肉的饞相。某年他在我家吃過方舒眉弄的紅燒肉，翌日即撰文讚好！收到消息的那夜，一杯紅酒為君舉離觴。一路走好！」

取名「戴天」喻意志難完 曾與張愛玲結緣

戴天受訪時曾談到「戴天」這個筆名，表示並非「不共戴天」，而是取自司馬遷《報任少卿書》中的「僕以為戴盆何以望天」之意，頗為其志難完的悲情。除了筆耕不斷、扶掖後進，戴天為人樂道的，還包括替張愛玲出版散文集《張看》，且還因為與文壇才女結緣，令他與張愛玲的通信信件流入拍賣市場，在小圈子一度引發八卦流言。

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