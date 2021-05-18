【本報訊】前年9月2日開學日，有網民發起「港鐵超合作運動」，在不同港鐵站阻礙車門關上。警方控告三名年輕男子干擾荃灣線列車，觸犯公眾妨擾罪，其中一人另涉管有彈叉彈珠作攻擊性武器。案件昨在屯門法院裁決，兩人罪成一人脫罪。控方指管有武器的被告另有一宗區院案件在身，要求將彈弓和鋼珠交回警方，以作該案證物供辨認之用，惟辯方反對，裁判官亦認為沒有合理原因，拒絕申請，如常下令充公證物。

兩被告罪成 一人獲釋

裁判官施祖堯昨指，17名控方證人全部誠實可靠，首被告連俊雄（19歲）身懷多件示威常用物品，鋼珠放於褲袋可隨時操作，又一度拋走隨身背囊作擺脫，反映對袋內物品無合理辯解，參與對抗性活動的意圖呼之欲出，裁定他於荔景站在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

公眾妨擾罪方面，裁判官指第三被告李浩森（19歲）將左邊身體及左手伸出列車外，影響列車運作，罪名成立，但控方對次被告郭嘉文（22歲）和首被告未能圓滿舉證，兩人此罪名不成立，郭無罪獲釋。

辯方求情透露，首被告現職運輸助理，第三被告則準備就讀副學士，盼盡快投入學業。裁判官同意先索取勞教及更生中心等報告，但拒絕第三被告大律師要求同時索取感化報告。兩被告還柙至6月1日判刑。

案件編號： WKCC1383/20