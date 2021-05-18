【本報訊】小西灣居屋富怡花園正就大廈渠管進行修葺，有業主關注組成員透露，管理處周一貼出通知，將於昨日使用航拍機拍攝外牆喉管，有居民擔心私隱被侵犯，僅得一日通知時間倉促。屋苑管理處表示航拍已完成，法團表示不會拍攝到單位內部。

關注組︰一天通知期倉促

富怡花園業主關注組成員陳先生說，管理處周一在屋苑各座大堂貼出通知，為進行外牆喉管檢查，將於昨日及明日上午10時至傍晚6時使用航拍機於外牆進行喉管檢查，由於喉管接近浴室及廚房，建議住戶將窗簾或窗戶關上。

陳先生表示，居民擔心航拍機在外牆拍攝會引起私隱問題，認為僅得一天通知期不足，「我哋都係噚日下午先知，以前一直冇講過，但應該好多住戶都未必會睇到張通告」。管理處未有提及拍攝範圍，只稱包括屋苑五幢大廈的渠管，「唔知佢會影到啲咩，亦唔知啲片點處理，佢話搵第三方拍攝，但啲片都會畀管理處」。屋苑以往從未使用航拍拍攝渠管，而是採用紅外線測量，不清楚管理處要使用航拍的理據。

富怡管理處一名職員向本報表示，相關航拍工作已於昨早完成，毋須再拍攝，但未透露具體拍攝範圍。大廈法團管委會主席楊漢成稱，航拍是法團開會決定，因他們需處理政府的維修令，而部份渠管損壞位處於較高層，難以拍攝，遂透過航拍處理。他續稱，以往若要了解渠管損壞情況，會於走廊或借用單位以長鏡進行拍攝，未有使用過航拍，今次利用「航拍機影渠管係好common（普遍）」，不清楚街坊為何有此疑慮。他重申航拍機不會拍攝到單位內部，亦已通知居民，建議他們若有憂慮可關窗簾，認為一天的通知期合適，相關片段會交予管理處妥為保存。