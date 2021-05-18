■劉業強批評有團體常將土地供應不足推卸予土地業權人的做法並不公平。
【本報訊】政府上周突然引用俗稱「尚方寶劍」的《收回土地條例》收回三幅私人土地，作資助房屋用途，隨即觸動發展商和鄉議局的神經，鄉議局主席劉業強表示，高度關注事件，又批評有團體常將土地供應不足推卸予土地業權人，做法對土地業權人不公平。
促修訂祖堂地業權轉讓限制
政府上周宣佈以《收回土地條例》回收三幅位於粉嶺及元朗住宅地的私人土地作資助房屋用途，包括粉嶺新運路近黃崗山用地、元朗十八鄉路近龍田村用地及元朗元龍街與攸田東路交界用地，當中涉及祖堂地。
劉業強昨日出席鄉議局會議時表示，目前新界有7,200多幅祖堂地，合共2,400多公頃，卻因過時法例無法發展，只能任由土地「養草」，最後才被政府以低價徵收，他建議政府推動修訂祖堂地業權轉讓限制、放寬鄉村式發展用地高度限制，甚至仿效內地城中村發展模式，令新界用地得以發展。
劉在會上又批評，一些別有用心的團體經常將土地供應不足問題推卸予土地業權人，指他們故意「囤地」，做法對土地業權人不公平，政府及城規會又長期以來單方面向環保團體利益傾斜，將「保育凌駕香港整體發展利益」，指土地業權人提出修改地契及換地申請時間長，是嚴重拖慢土地發展的成因。