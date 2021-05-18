【本報訊】去年警方以疫情為由禁止六四集會，支聯會及大批市民仍堅持到維園紀念，事後24名泛民人士被控煽惑和參與未經批准集結，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴四人承認參與未經批准集結罪，今月初被判入獄。本案是近期幾宗牽涉和平示威而判監的案件之一，社會有聲音質疑判刑過重。司法機構資料顯示，判囚四個月的袁嘉蔚與梁凱晴已就刑期申請上訴。

區域法院法官陳廣池早前判刑指，涉案集會未經批准，被告與其他參與者公然犯法，展示他們「比其他人擁有更多自由」；案件在特別日子發生，嚴重性更甚，加上四人沒有真誠悔意，決定不判社會服務令，判處即時監禁。根據案情，當晚高峯時約有二萬人於維園聚集，人流令附近交通受阻。

黃之鋒岑敖暉暫未提出

黃之鋒和岑敖暉分別被判囚十個月和六個月，暫時未提上訴。黃之鋒早前另因前年10月參與反蒙面法遊行一案，認罪下判監四個月，該案同樣涉及和平的未經批准集結，黃之鋒在該案已對判刑申請上訴。

袁嘉蔚、梁凱晴和岑敖暉均是現屆區議員，根據法例，判監超過三個月即會喪失議席。另一方面，袁嘉蔚和岑敖暉都牽涉民主派初選案，被控違反國安法，加上二人去年曾在立法會選舉中被DQ，故即使沒有本案，亦有可能喪失區議員資格。

案件編號：CACC101/21