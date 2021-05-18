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10.1集結案　6人被撤保釋　
控方指吳文遠緩刑期犯案　申執行監禁

1小時前

【本報訊】2019年10月1日反修例遊行案，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人前日已認罪，法官胡雅文昨考慮控辯雙方陳詞及案情後，決定撤銷包括陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌六人的保釋，須即時還柙，與分別因8.18或8.31案已身陷囹圄的黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭等，本月24日進行求情，28日接受判刑。

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案件昨續由國安法指定法官胡雅文開庭處理包括保釋事宜。控方代表大狀林芷瑩在庭上先播放多段新聞片段，逐一點出片中的被告；部份鏡頭拍到遊行途中，馬路中間有燃燒彈火堆。新聞片播放近兩小時才完結。

案中被告黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭因8.18及8.31案正在服刑，餘下陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌六人，原本一直獲保釋，控方昨申請撤銷各人的保釋，並指除陳皓桓和單仲偕沒有案底外，何俊仁、楊森、吳文遠和蔡耀昌均有涉及參與未經批准集結或非法集結案底。

控方又指，吳文遠前年因煽惑他人參與非法集結罪成，判監14天、緩刑一年，由於他緩刑期內犯下本案，故申請即時執行該案刑期。

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下周一求情

陳皓桓等六人反對控方撤銷保釋的申請， 要求繼續保釋候判。法官考慮後，終撤銷六人保釋，即時將他們收監，等候下周一求情。

十名被告陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌同承認組織未經批准集結罪，陳、李、 梁及何俊仁同認煽惑他人參與未經批准集結罪，吳及蔡另再承認一項明知而參與未經批准集結罪。

案件前年10月1日發生，控方指被告煽惑公眾參與未經批准集結。案情指十名被告當日在遊行隊伍前方，帶領逾千名市民從銅鑼灣遊行至中環，其間遊行人士高叫「黑警死全家」等口號，又向印有國家主席習近平肖像的海報丟雞蛋。遊行途中不斷有人掟汽油彈及縱火，港島區多條主要幹道停用，公共交通服務嚴重受阻。

案情比8.18和8.31重

本案多名被告包括黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁，和楊森，亦分別涉及8.18流水式集結案和8.31「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」案，早前均由法官胡雅文審理，並遭定罪。

以案情而言，8.18流水式集會案和8.31兩案，嚴重性較本案輕。其中8.18案指被告李柱銘等九名泛民人士當日組織及參與未經批准遊行，舉橫額帶隊從維園遊行至中環，沿途叫口號。

至於8.31案，控方案情指黎智英、李卓人和楊森當日參與未經批准集結，與群眾從灣仔修頓球場遊行至中環花園道，並一度前往聖約翰座堂，沿途高叫口號和唱宗教歌曲。

案件編號：DCCC534/20

10.1反修例遊行案黎智英組織未經批准集結胡雅文陳皓桓何俊仁楊森吳文遠單仲偕蔡耀昌
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