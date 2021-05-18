【本報訊】2019年10月1日反修例遊行案，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人前日已認罪，法官胡雅文昨考慮控辯雙方陳詞及案情後，決定撤銷包括陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌六人的保釋，須即時還柙，與分別因8.18或8.31案已身陷囹圄的黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭等，本月24日進行求情，28日接受判刑。

案件昨續由國安法指定法官胡雅文開庭處理包括保釋事宜。控方代表大狀林芷瑩在庭上先播放多段新聞片段，逐一點出片中的被告；部份鏡頭拍到遊行途中，馬路中間有燃燒彈火堆。新聞片播放近兩小時才完結。

案中被告黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭因8.18及8.31案正在服刑，餘下陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌六人，原本一直獲保釋，控方昨申請撤銷各人的保釋，並指除陳皓桓和單仲偕沒有案底外，何俊仁、楊森、吳文遠和蔡耀昌均有涉及參與未經批准集結或非法集結案底。

控方又指，吳文遠前年因煽惑他人參與非法集結罪成，判監14天、緩刑一年，由於他緩刑期內犯下本案，故申請即時執行該案刑期。

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下周一求情

陳皓桓等六人反對控方撤銷保釋的申請， 要求繼續保釋候判。法官考慮後，終撤銷六人保釋，即時將他們收監，等候下周一求情。

十名被告陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌同承認組織未經批准集結罪，陳、李、 梁及何俊仁同認煽惑他人參與未經批准集結罪，吳及蔡另再承認一項明知而參與未經批准集結罪。

案件前年10月1日發生，控方指被告煽惑公眾參與未經批准集結。案情指十名被告當日在遊行隊伍前方，帶領逾千名市民從銅鑼灣遊行至中環，其間遊行人士高叫「黑警死全家」等口號，又向印有國家主席習近平肖像的海報丟雞蛋。遊行途中不斷有人掟汽油彈及縱火，港島區多條主要幹道停用，公共交通服務嚴重受阻。

案情比8.18和8.31重

本案多名被告包括黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁，和楊森，亦分別涉及8.18流水式集結案和8.31「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」案，早前均由法官胡雅文審理，並遭定罪。

以案情而言，8.18流水式集會案和8.31兩案，嚴重性較本案輕。其中8.18案指被告李柱銘等九名泛民人士當日組織及參與未經批准遊行，舉橫額帶隊從維園遊行至中環，沿途叫口號。

至於8.31案，控方案情指黎智英、李卓人和楊森當日參與未經批准集結，與群眾從灣仔修頓球場遊行至中環花園道，並一度前往聖約翰座堂，沿途高叫口號和唱宗教歌曲。

案件編號：DCCC534/20