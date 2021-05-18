【本報訊】港府昨午突然宣佈，香港駐台灣經濟貿易文化辦事處昨起暫時停止運作，政府發言人回覆傳媒查詢時稱，停止運作與台灣疫情無關。台灣陸委會對港府決定表示非常遺憾，有台灣傳媒引述本港消息人士指，暫停經貿辦是因無法取得台方工作簽證，致主管一職空缺；台方反指港府沒有接替人選，也沒向台申請相關工作簽證。

政府昨午12時發新聞稿指，在經貿辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網站處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊，但新聞稿中未有闡述停運原因。

台消息：四人員簽證未到期

中央社其後報道，在台經貿辦暫停運作是因為辦事處主管無法取得台方發出的工作簽證；但同時引述台方消息人士指，香港在台辦事處主管一、兩年前任期結束返港後，港府一直沒派出接替人選，也沒向台方申請相關工作簽證。台灣蘋果新聞網引述涉外人士指出，在台港辦目前四名人員簽證根本尚未到期，且港方這段期間也未提出工作簽證申請，相關說法是混淆視聽、有欠公允。

台灣陸委會指，該辦事處是依據台港2011年互設辦事處共識成立，對於港府單方面做出這個決定，台灣方面表示非常遺憾，但不論港府的決定基於何種原因，台灣方面均表示尊重。

中國外交部發言人趙立堅回應有關提問時說，不掌握有關情況，指記者所說的問題屬中國內政問題，請記者向有關部門詢問。

今年初港府駐台經貿辦人員任期屆滿返港，港府一直未有安排人員接替，政府當時指兩地人員往來因疫情受限制，暫未能安排人員赴台接替，指待兩地人員往來恢復正常後，會嘗試物色適當人員派駐。

港台經濟文化合作協進會主席李大壯向港台指，香港根據「錢七條」作為與台灣交往基礎，但當局認為現時與成立辦事處初衷比較，雙方分歧越來越多，故圈中對港府今次決定不感奇怪，又指事件醞釀已久，沒聽聞與辦事處主管無法取得工作簽證有關，又稱若台、港交往狀況不變，相信恢復運作機會相對小。

民主黨政制及政府管治副發言人韓俊賢指，在台工作、就學港人為數不少，單以在台港人學生計就有近8,000人，若加上工作、定居等，估計人數過萬，縱然求助熱線仍然維持，但在台疫情嚴峻下，難免令在台港人權益受一定影響，他希望兩地政府可以盡速協商，令辦事處恢復運作，使港台民間交流不至中斷，亦造福在台港人。

民進黨立委斥將港人當人球

台灣民進黨立委羅致政批評港府做法非常不負責任，「恐將使在台港人淪人球」。羅又指，這顯然是一個政治決定，他批評港府「滿腦子只有政治」，而台灣政府將盡全力照顧、協助在台港人所需。

國民黨大陸事務部昨晚發新聞稿指，港府關閉之舉有礙台港交流，且未能考慮香港在台人民利益，甚為可惜，希望在維持台港交流的前提下，盡快恢復香港駐台經濟貿易文化辦事處的運作。

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