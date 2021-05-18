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港聞專題：奔走探訪　守住板塊　
牆外戰友擔綱點燈人

2小時前
■即使再繁瑣，呂文光仍堅持每日幫被囚戰友打點一切。

黃丹晴是張可森的戰友。所謂「戰友」，除了是區議會同事，閒時二人也會一同玩電腦遊戲《世紀帝國》，合作率軍征戰。Sam被關押後，黃丹晴回到和他打機聚會的地方。空蕩蕩的房間少了一人，壓抑多日的思潮如泉湧，放低Rapper身份多年的他重新執筆，以一句句歌詞說出自己的意志：

望住同一片天　你又會喺邊

有人會望一天　有人要望十年……

不斷問自己　仲可以做到幾多

但身邊嘅兄弟　仲剩返幾多個

在鐵窗內的人，未被定罪已無限期失去自由。望着同一片天的戰友，亦要捱着重重的失落和孤獨感，繼續支援被扣押的手足，承接他們無法繼續的工作。記者訪問了初選被捕者們的四位戰友，看看鐵窗內外如何繼續接通，相扶相依。

記者：關冠麒

二二八那天，張可森到屯門警署報到，一群本土派區議員現身為他打氣，大家在附近求其找了間麵館填肚。黃丹晴記得，Sam在席間沒有透露半點不安，仍是笑着說「無嘢嘅、無嘢嘅」。臨離別前，Sam還能在警署外逗得太太笑逐顏開，傳媒拍下的照片，絲毫沒有半點愁緒。

用Jer新歌MV截圖慰藉張可森

「又係嗰啲性格囉，係咪真係冇嘢呢？佢應該已經知道，佢老婆有咗小朋友。」黃丹晴嘆道。在屯門社區網絡中，Sam 是「開心果」，當大家情緒繃緊時，Sam 三言兩語就能帶大家抽離。「佢唔知點解天文地理樣樣識啲，梗係搵到啲嘢講……最近就講Mirror、音樂、哲學……𠵱家少咗個人講嘢，開會氣氛好冷清。」即使被關押，Sam 仍不改性格。早前難得的探訪中，Sam看來比他和一同探望的曾振興議員還要精神，甚至反過來安慰他倆。

短短十五分鐘，黃丹晴分不出Sam是否強顏歡笑，但作為牆外人，他和屯門社區網絡的手足只好努力飾演Sam的開心果，「我哋一路喺啲好細微嘅地方去支援佢」。訪問當日，黃丹晴議辦上下都很忙碌，有職員忙着將柳應廷新歌《狂人日記》的MV，逐格連歌詞截圖，希望寄給關押近兩個月仍未有收音機的Sam，讓他在無聲中也可鑑賞歌詞。這樣的精神寄託，對於本是填詞人的Sam，大概是難得的慰藉。

支援被捕者的工作繁瑣又困身，若被囚的戰友不止一人，就更是沉重。

新民主同盟在初選案中有三位黨友被無限期關押，其中兩名皆是西貢區議員，包括區議會主席鍾錦麟（Ben）和范國威（Gary）。區議員呂文光已認識二人十多年，Gary更是帶他入政圈的前輩，關係亦師亦友。多位戰友被囚，曾一度令呂文光意志低落．政府提出區議員宣誓方案，他原想找人討論未來路向，才頓覺以前商量的對象已經不見。

補位撐住范國威鍾錦麟

在區議員工作以外，呂文光每日的空檔都塞滿了支援 Ben 和 Gary 的事項，幾乎無唞氣位。「每日我一返到嚟，就要先睇叠信。」來自各方的打氣信件源源不絕，每天都有約十封，呂文光和同事每天要將信件逐一拆開詳閱，以確保符合懲教的各種規定，再重新包裝，寫上二人的郵寄編號，在收工前寄出。

呂文光負責編排二人的探訪名單。等着探訪的人着實太多，特別是探Gary，5月頭已排到5月尾，又常有人因緊急事項希望盡早攝到隊頭，「好多時突然間就要開返個 Excel 改」。他亦要及早聯絡探訪者，提醒他們探訪時間，甚至要叫同事陪伴探訪者到監獄。簡單的工作其實極繁瑣。

還有Gary的社交平台專頁，亦是由呂協助管理。他的辦事處有本文件夾，收集了Gary由收押所寄出的畫作，他一張一張放到網上和全港人分享。

呂文光服務的區域本在將軍澳中心，但由於當區缺乏適合的舖位，他只好將議辦設於兩公里外寶林的小商場內。這位置剛巧在Ben和Gary的選區之間，過去的不便突變成了便利，呂文光和其他黨友一起分擔二人本來的區務。早前Ben爭取多年的欣明苑正門上蓋工程正式獲批，進入詳細研究階段，Ben即使在囚牢中亦感興奮，委託呂幫他向居民交代，他就印發單張向居民報告。

自二二八後，呂文光要一人身兼多區，但他無半句怨言：「大家個心都係一樣，想繼續堅持落去，如果佢哋無辦法執行到，大家幫佢哋做。大家互相補位啦。」

跨區頂檔 為徐子見照顧街坊

頂替着戰友繼續區議會工作的，還有東區區議員古桂耀。2015年，他和參選漁灣邨的徐子見一同當選。那時二人因舖位被落選建制派霸佔，成為「無殼議員」，要搞流動議辦，「我都係喺街邊，有時佢坐我側邊、有時我坐喺佢側邊」。合作關係由那天起一直延續到今屆，算得上是最佳拍檔，經常二人聯手向政府部門投訴。

在古桂耀眼內，徐子見是個極勤力的區議員，總愛親力親為，「夜晚啲夥計收咗工，靜落嚟佢就閂埋房門，寫文章，幫街坊寫信」。有時他在議辦做到三、四點，第二朝照常開會，影響腳患也不顧，靠一杯接一杯咖啡撐下去。會議冗長，中途休息期間，徐仍繼續說要約哪個部門，反而是古桂耀忍不住投訴：「大佬呀，唞唞得唔得，已經頭都暈埋喇開會開到！」

1月因初選首次被捕後，徐子見早已向古透露自己的擔憂：「唔知我有咩事嗰陣，啲街坊點？」古桂耀拍心口說：「放心啦子見，柴灣十二子邊個有事大家都會幫手。如果Cindy（徐議助）要我幫，我一定過去。」那時古桂耀已承諾，會幫手處理漁灣邨的個案，出信就二人聯名。在還押前已展開的三區聯合塑膠回收計劃仍然繼續，古桂耀最近也跟徐辦職員一起搞街站，派防疫物資。

不過徐子見始終放不下自己服務的選區。古桂耀到收押所探望，子見彷彿仍身處區議會，總忍不住談區務：「啲老人家點呀……有冇鬧我呀？」甚至身在囚牢仍堅持要親手簽署區議會文件。但最終還是逃不離現實，在5月10日正式宣佈辭職。

「講真，心嗰句係好灰。」有逾十年區議員經驗的古桂耀搖搖頭說。除了徐子見，旁邊杏花邨的黃宜早前亦以健康理由辭去了職務，「我左右手冇咗……以往約咗官員或者地區，就會約埋徐仔、黃宜去傾，𠵱家變咗孤軍作戰」。過去三人經常聯名入文件，近日古就收到區議會秘書處的電話說：「古議員呀，黃議員辭任咗要除佢名……仲有喎，聯署嗰陣時有徐子見個名，我都要取消佢個名。」古桂耀的失落和孤獨感油然而生：「點解香港會係咁？點解做區議員好似要走難咁？」

類似的孤獨感，對於沙田區議員李志宏而言或許更加深刻。李志宏不但在劉頴匡的初選名單中排名第二，也是另一名初選候選者馮達浚（Frankie）的好友。二人在2019年區選前才認識，因大家都喜愛威士忌所以一拍即合。

在這個年頭從政，幾乎人人難免有一、兩單案在身，李志宏亦被控去年5月的示威中在公眾地方擾亂秩序。他和阿匡、Frankie一群本土派平常食飯飲酒，總禁不住互相嘲笑。「你坐幾年」、「我坐幾年」、「你入去先，我遲啲入去搵你囉」。

努力生存不讓劉頴匡擔心

1月6日初選大抓捕前一晚，李志宏也在跟Frankie等人打邊爐、飲酒。殊不知數小時後的清晨，朋友們就一個接一個被捕。他亦立即梳洗和執拾好，等待警察上門。

預期的拍門聲沒有響起。對李志宏而言，隨之而來的並不是鬆一口氣，反而是內疚：「有陣時飲到咁上下都會問，點解未到我？……會覺得：做得啱嘅人就會入去，咁我係咪做得唔夠多？未做得夠？」

戰友一個個離開而產生的孤獨感，更令他的情緒難以支撐下去。除了最親密的阿匡和Frankie失去自由，被拘押的區諾軒亦是李慣常的酒友，同一時間又有數個朋友向他透露要離開香港，「你抒發唔到，你唔能夠輕易咁同人講呢啲離開嘅決定。就變咗更加壓抑住自己」。在3月初的一個凌晨，酒精一杯接一杯地灌下去，原本第二朝要上庭支援戰友，他卻喝醉了。

被拘押初期，李志宏不敢探望阿匡和Frankie，怕自己情緒再失控。但阿匡卻多次託探訪者幫手照顧李志宏，「係感動……佢知我情緒唔好」。

後來他終於鼓起勇氣去探訪：「佢哋最多講嘅真係要做好自己，唔好俾個政權打冧你個人。」兩個獄中戰友不約而同的支持，幫助了他重新振作。李志宏認為，作為牆外的倖存者，不止要繼續支持被囚者，更重要的是如常呼吸、如常飲水，好好生活、善待自己，「你能夠活得好，亦都令佢哋安心，呢個係好緊要嘅事。如果你每一日都係活喺傷心，佢哋反而更痛苦」。有燈便有人，撐得下去，才能繼續點燈，「要話到畀香港人聽，香港仲有人喺度」。

酒醒過後，李志宏繼續支援牆內的Frankie。最近除了跟街坊借了一套五冊的鹿鼎記給他解悶，也想印一張近日品嚐過的一支46年威士忌的照片和他「分享」。酒如常喝下去，但以後不會再飲醉。

黃丹晴張可森區議員范國威范國威呂文光徐子見古桂耀李志宏馮達浚
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